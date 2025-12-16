카카오톡 친구탭. 카카오 제공
카카오가 카카오톡의 피드형으로 구성된 친구탭을 기존의 친구 목록형으로 되돌리는 형태의 업데이트를 16일 오전 개시했다.
이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]'드디어 바뀌었다' 카카오톡 친구탭 원래대로…카카오, 앱 업데이트 개시
2025년 12월 16일(화)
