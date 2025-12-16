본문 바로가기
[속보]'드디어 바뀌었다' 카카오톡 친구탭 원래대로…카카오, 앱 업데이트 개시

이명환기자

입력2025.12.16 11:26

수정2025.12.16 12:23

카카오톡 친구탭. 카카오 제공

카카오가 카카오톡의 피드형으로 구성된 친구탭을 기존의 친구 목록형으로 되돌리는 형태의 업데이트를 16일 오전 개시했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
