러트닉 "고려아연 테네시 제련소 건설, 미국의 큰 승리"

연간 54만t 필수 소재 생산…"美, 2026년부터 우선 접근권 확보"

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 고려아연이 미 테네시주에 대규모 제련소를 건설하기로 미 정부와 합의한 것에 대해 "미국에 큰 승리(Big win for America)"라며 환영의 뜻을 밝혔다.

러트닉 장관은 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "트럼프 대통령은 국가 안보를 강화하고 산업 기반을 재건하며 해외 공급망에 대한 의존을 종식하기 위한 획기적인 핵심광물 계약을 체결했다"며 이같이 평가했다.

그는 이어 "오늘 우리는 고려아연과 함께 테네시주에 연간 54만t 규모의 필수 소재를 생산하는 최첨단 핵심광물 제련·가공 시설을 건설하기 위한 대규모 투자를 발표했다"고 전했다.

러트닉 장관은 이 제련소에서 생산될 광물이 국방 시스템과 반도체, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅, 자동차, 데이터센터, 첨단 제조업 등 미래 핵심 산업 전반에 필수적이라고 강조했다. 그는 "갈륨, 게르마늄, 인듐, 안티몬, 구리, 은, 금, 아연 등 다양한 광물이 미국 내에서 생산돼 전투기와 위성, 반도체 공장, 전력망에 이르기까지 광범위한 분야를 뒷받침하게 될 것"이라고 설명했다.

또한 그는 "2026년부터 미국은 고려아연의 확대된 글로벌 생산 물량에 대해 우선 접근권을 확보하게 될 것"이라며 "이를 통해 미국의 안보와 제조업을 최우선에 둘 수 있게 된다"고 밝혔다.

앞서 고려아연은 15일 이사회를 열어 제련소 건설 투자안을 승인했다. 회사는 "미 국방부, 상무부와 전략적 파트너십을 맺고 테네시주 클락스에 약 65만㎡ 규모의 제련소 건설을 위한 공동 투자를 추진한다"고 밝혔다. '미국 제련소'로 명명된 이번 프로젝트의 총 투자 규모는 약 10조9500억원으로, 미 상부무는 반도체법에 따라 최대 약 3000억원의 보조금을 지원할 예정이다.

러트닉 장관은 "이것이 우리가 승리하는 방식"이라며 "미국에서 생산하고, 공급망을 안정화하며, 양질의 일자리를 창출해 미국을 산업 및 기술 리더십을 유지하는 것"이라고 강조했다. 그러면서 "미국을 위해 또 하나의 큰 성과를 이뤄낸 트럼프 대통령에게 축하를 보낸다"고 덧붙였다.





