기대서 광주 북구의원, 호남유권자연합 ‘최우수 기초의원상’

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.15 15:34

언론사 홈 구독
집행부 견제와 주민 소통 중심 의정활동 평가

광주 북구의회 기대서 의원(중흥1동·중흥동·신안동·임동·중앙동)이 최근 열린 '제16회 2025 호남유권자연합 시상식'에서 '최우수 기초의원상'을 받았다. 집행부에 대한 견제·감시와 주민 소통을 바탕으로 한 의정활동이 평가됐다.

최근 열린 '2025 호남유권자연합 송년회 및 시상식'에서 기대서 광주 북구의원이 최우수 기초의원상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

최근 열린 ‘2025 호남유권자연합 송년회 및 시상식’에서 기대서 광주 북구의원이 최우수 기초의원상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

'호남유권자연합'은 2005년 설립된 지역 시민단체로, 정치개혁과 도덕성 회복을 목표로 매년 지역사회 발전과 복지 증진에 기여한 우수 의원을 선정해 시상하고 있다.


기 의원은 집행부 정책에 대한 지속적인 점검과 함께 주민 간담회·공청회를 통해 수렴한 의견을 의정활동에 반영해 왔다는 점에서 높은 평가를 받았다.

기 의원은 "늘 곁에서 의견을 나누고 고민해준 주민들 덕분"이라며 "현장에서 답을 찾고 주민 삶을 변화시키는 정책과 제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.


기 의원은 전남·일신방직 부지 철거 공사로 인한 비산먼지 피해 대응, 공동주택 하자 분쟁 제도 개선 연구회 운영, 청년·어르신 복지 증진, 더 현대 광주 개발과 관련한 지역 상생 방안 마련 등 지역 현안을 중심으로 의정활동을 이어오고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

