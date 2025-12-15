"환전하면 치킨 쏩니다"…신한은행 겨울 이벤트 진행

신한은행은 15일부터 내년 2월28일까지 '겨울여행 맛있는 행복을 환전하세요' 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 쏠편한 환전 이용 고객에게 선물을 증정하고 이벤트를 친구에게 공유하면 추가 혜택을 받을 수 있다. 이벤트 기간 동안 '신한 SOL뱅크' 앱에서 쏠편한 환전 서비스를 이용해 34종의 통화를 환전하고 수령한 고객이 이벤트 페이지에서 참여하기 버튼을 누르면 응모가 가능하다. 달러, 엔화, 유로화 등 3종은 제외다.

신한은행은 응모 고객 중 총 1900명을 추첨해 교촌치킨 허니순살+콜라(100명), 버거킹 콰트로치즈와퍼세트(300명), 던킨 먼치킨 10개입(500명), 메가커피 꿀아메리카노(1000명)를 제공한다.

아울러 이벤트 페이지 내 '공유하기' 기능을 통해 친구에게 이벤트를 소개하면 공유 횟수가 집계되며, 공유 실적 상위 3명에게는 신세계상품권 10만원권을 증정한다. 환전이벤트와 공유하기 이벤트는 중복 당첨이 가능하다.

신한은행 관계자는 "연말 연초 해외여행이 늘어나는 시기에 고객들이 환전을 준비하면서 즐거운 혜택까지 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객의 여행·생활 편의를 높이는 다양한 환전 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

한편 신한은행은 달러, 엔화, 유로화 대상 이벤트도 연말까지 운영하고 있다. 쏠 트래블 체크카드 이용 고객이 외화 ATM에서 카드 연동 원화계좌를 통해 3종 외화를 즉시 환전할 경우, 100% 환율 우대 혜택을 제공하며 혜택 이용 시 경품도 증정한다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



