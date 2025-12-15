'심슨 가족' 랄프 소사 감독, 전북 임실군 방문 '눈길'

치즈테마파크 등 방문…관광산업 발전 논의

세계적인 장수 애니메이션 '심슨 가족'의 연출자로 잘 알려진 랄프 소사 감독이 지난 12일 임실군청과 치즈테마파크를 방문했다.

세계적인 장수 애니메이션 '심슨 가족'의 연출자로 잘 알려진 랄프 소사 감독이 지난 12일 임실군청과 치즈테마파크를 방문했다. 임실군 제공 AD 원본보기 아이콘

15일 군에 따르면 랄프 소사는 이날 오전 10시 심 민 군수와 만나 임실N치즈와 지역 문화자원을 활용한 글로벌 콘텐츠 협력 가능성을 내비치며, 관광산업 발전 등에 대해 논의했다.

랄프 소사 감독은 30여 년간 미국 메이저 스튜디오에서 활동한 세계적인 애니메이션 디렉터로, 심슨 가족 등을 연출하며 미국 대중문화의 상징을 만들어낸 인물이다. 1999년 타임스지가 선정한 '20세기 최고의 TV 시리즈'제작진으로 참여한 세계적인 콘텐츠 전문가이다.

이번 임실방문은 임실군이 추진 중인 임실치즈테마파크의 치즈아이랜드 조성사업과 연계한 임실N치즈의 스토리와 지역 문화·관광자원을 세계 시장에 알릴 수 있는 국제적 공동 콘텐츠 제작 및 협력 모델을 모색하기 위해 마련됐다.

랄프 소사 감독은 심 민 군수와의 면담 자리에서 치즈아이랜드를 중심으로 한 임실N치즈의 스토리형 테마공간 구성과 임실군의 문화자원을 기반으로 한 애니메이션 및 영상 콘텐츠 제작, 캐릭터 굿즈 개발, 해외 홍보 콘텐츠 공동 기획 등 다양한 협업 방향에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.

임실치즈테마파크와 임실치즈역사문화관을 방문한 그는 1964년 벨기에 출신 故 지정환 신부(벨기에 이름: 디디에 세스테벤스)의 헌신으로 시작된 임실치즈 산업의 발자취를 살펴보며 깊은 감명을 받았다.

지정환 신부의 스토리와 지역 주민의 노력이 담긴 영상·전시물을 관람하며 "콘텐츠화 가치가 매우 높은 이야기"라고 평가하기도 했다.

특히 랄프 소사 감독은 평소 한국 전통문화와 캐릭터에 대한 깊은 애정을 밝혀온 인물로 한국 고유의 도깨비 캐릭터와 전통 설화, 민속 색감에 큰 관심을 보이며, 한국을 자주 방문하고 있다.

군은 이번 랄프 소사 감독의 방문을 계기로 치즈아이랜드 조성사업을 중심으로 한 콘텐츠형 관광 인프라 구축과 함께 임실N치즈 브랜드의 글로벌 확산을 위한 전략적 협업을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

랄프 소사 감독은 "임실은 아름다운 자연경관과 풍부한 문화유산을 지닌 곳으로, 지정환 신부님의 이야기에서 큰 영감을 받았다"며 "임실이 지닌 독창적 문화자원이 국제적 콘텐츠로 소셜미디어뿐만 아니라 IP가 있는 캐릭터를 만들면 애니메이션 작업 등은 물론 발전 가능성이 충분하다"고 전했다.

심 민 군수는 "세계적인 애니메이션 거장인 랄프 소사 감독님의 임실군 방문을 진심으로 환영한다"며 "이번 만남을 계기로 임실N치즈와 임실의 문화 관광 자원이 글로벌 콘텐츠로 도약할 수 있는 다양한 협력 방안이 구체화 되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>