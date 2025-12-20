25년 만에 고점 회복…'버블 붕괴' 시스코의 교훈 [테크토크]

한때 美 증시 주도주였던 시스코

공급망 관리 미흡으로 위기 맞아

첨단 제조업체도 경영 기초 중요

미국 네트워크 장비 제조사 시스코가 지난 10일(현지시간) 주가 79달러를 돌파하며 약 25년 만에 전고점을 탈환했습니다. 시스코는 닷컴 버블의 상징 같은 기업으로, 한때는 미국 증시 전체를 이끌던 시장 주도주였지요. 시스코의 흥망성쇠는 테크 기업, 특히 하드웨어 제조업체에 중요한 교훈을 주기도 했습니다. 아무리 미래 산업을 선점한 첨단 기업이라고 해도, 경영의 기초를 확립하지 못하면 위기를 맞이할 수밖에 없다는 겁니다.

기관 총애받던 시스코…최고점서 90% 폭락

시스코는 신기술을 만난 시장 주도주가 얼마나 빨리 성장할 수 있는지를 보여줬습니다. 이 회사는 인터넷 연결에 필요한 라우터 등 네트워크 장비를 만드는데, 인터넷 사업 투자가 막 시작됐던 1995년부터 2000년까지 주가는 4000% 상승했습니다.

특히 닷컴 버블 마지막 시기 미국에는 시스코 투자 광풍이 불었습니다. 미국 펀드 매니저의 신화로 알려진 윌리엄 오닐은 저서에서 "월가의 모든 분석가가 시스코를 사야 한다며 비명을 질렀고, 금융 기관 대다수가 총애하던 종목"이라며 "이런 회사가 최고점에서 90% 하락하는 건 상상조차 할 수 없었다"고 회상한 바 있습니다.

시스코의 주가는 2000년부터 정체했고, 이듬해인 2001년에는 52% 폭락했습니다. 이 해는 시스코가 실적 발표에서 22억달러어치의 재고자산을 상각한다고 밝혀 미 증시 전체가 공포에 휩싸인 시기이기도 합니다. 재고자산 상각은 재고의 시가가 원가보다 하락했을 때 손실 비용을 조정하는 회계 절차로, 기업 순이익에 악영향을 줍니다. 즉 시스코는 실제 수요보다 너무 많은 부품·원자재를 창고에 쌓아 두는 바람에 막대한 손실을 떠안게 된 겁니다.

채찍 효과와 부실한 공급망 관리가 파국 불러

왜 시스코의 재고 관리는 엉망이었을까요. 닷컴 버블이 끝난 뒤 미국의 여러 경영 대학원들은 시스코의 경영 사례를 분석했습니다. 이후 시스코가 전형적인 '채찍 효과(Bullwhip effect)'의 피해자였음이 드러났지요. 채찍 효과는 특정 제품이 갑자기 인기를 얻을 때 나타나는데, 제조업체가 주문량을 잘못 추정해 진짜 수요보다 훨씬 많은 제품을 만드는 현상입니다.

닷컴 버블 시절 수많은 미국 기업들이 인터넷 기반 시설을 지으려 시스코의 네트워크 장비를 사들였고, 이 때문에 일시적인 품귀 현상이 생겨 소매업체들 사이 물량 확보 경쟁이 펼쳐졌습니다. 일부 업체들은 필요한 양보다 훨씬 많은 장비를 중복 주문했고, 이로 인해 가짜 수요가 생겼습니다. 채찍 효과는 이처럼 최종 소비자의 주문량이 유통망을 거쳐 제조업체로 올라갈수록 마치 채찍의 끝처럼 격렬해진다는 뜻으로 붙은 이름입니다.

시스코의 경영 방식도 채찍 효과에 취약했습니다. 시스코 위기를 분석한 하우 L. 리 스탠퍼드대 경영학 교수는 2004년 '하버드 비즈니스 리뷰' 기고 글에서 "시스코는 생산 능력을 확대하기 위해 전 세계의 위탁 제조업체에 부품 생산을 맡겼는데, 이것이 문제였다"며 "위탁업체들은 시스코의 업황을 고려하지 않고 맡은 부품을 최대치로 생산하는 것에 연연했다. 결국 경제성장이 둔화하자 시스코 경영진은 창고에 쌓인 부품을 손실 처리할 수밖에 없었다"고 설명했습니다.

리 교수는 이를 "공급망에 참여한 기업들 사이의 비정렬(Nonalignment)"이라고 정의했습니다. 시스코와 위탁 업체들은 공동으로 공급망을 운영했지만, 정작 비용 부담이나 위험 산정 비중은 제각각이었습니다. 서로 처한 입장이 다르다 보니 위기가 닥쳤을 때 합심해 대응하지 못한 겁니다. 리 교수는 "비정렬된 기업 공급망은 결국 더 높은 비용을 치른다"며 "모든 파트너의 위험과 비용 분배, 성과 보상을 제대로 규정해야 했다"고 강조했습니다.

위기 이후 경영 혁신 지속

시스코 네트워크 장비 생산라인. 시스코 원본보기 아이콘

주가 붕괴 이후 시스코는 경영 방식을 쇄신하기 위해 뼈를 깎는 노력을 시작했습니다. 리 교수는 "시스코는 인터넷을 활용해 자사와 위탁 업체들의 주문 수량을 끊임없이 체크하는 'E허브' 시스템을 구축했고, 제품 설계 단계부터 협력사들이 참여할 수 있도록 열린 자세를 보였다"며 "이로써 파트너들 사이의 정보 교환에 차질이 없어졌으며, 더욱 신속한 공급망 관리가 가능해졌다"고 설명했습니다.

오늘날 시스코는 테크 하드웨어 제조업체 중에서도 공급망 관리 측면에서 높은 평가를 받는 회사입니다. IT 리서치 전문업체 가트너는 2020~2022년 3년 연속 시스코를 글로벌 우수 공급망 1위 기업으로 선정하기도 했습니다. 가트너는 "시스코는 예상치 못한 혼란에 대응할 수 있는 공급망을 지녔다"며 "의사 결정 과정과 자금 조달 방식을 혁신했기 때문"이라고 평했습니다.





