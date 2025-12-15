본문 바로가기
[포토] 'AI 거품론'에 코스피 2%대 하락 출발

강진형기자

입력2025.12.15 09:43

코스피 지수가 전 거래일 대비 113.42포인트 하락한 4053.74에 개장한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 지수 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 2.3원 오른 1476원에 거래를 시작했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

