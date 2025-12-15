본문 바로가기
두 마리 中에 보내면 없는데…日, 50년 만에 판다 무보유국 처지

방제일기자

입력2025.12.15 09:47

도쿄도, 쌍둥이 판다 조기 반환 결정
중일 갈등 영향으로 새 판다 대여 불투명

일본과 중국 간 정치적 갈등이 격화하는 가운데, 일본에 남아 있던 마지막 자이언트판다 두 마리가 내년 1월 하순 중국으로 돌아간다. 15일 연합뉴스는 아사히신문 등 일본 언론을 인용해, 도쿄도가 우에노동물원에서 사육 중인 쌍둥이 자이언트판다를 중국에 조기 반환하기로 결정했다고 보도했다. 반환 대상은 수컷 '샤오샤오'와 암컷 '레이레이'로, 원래 반환 기한은 내년 2월 20일이었다. 그러나 일본 정부가 중국 측과 협의한 끝에 약 한 달 앞당겨 반환하기로 했다. 도쿄도는 조만간 구체적인 반환 일정을 발표할 예정이다.

도쿄도 우에노동물원에 있는 쌍둥이 자이언트판다 암컷 레이레이. EPA연합뉴스

도쿄도 우에노동물원에 있는 쌍둥이 자이언트판다 암컷 레이레이. EPA연합뉴스

아사히신문은 "일본은 중국에 새로운 판다 대여를 요청해 왔으나 실현 가능성은 불투명한 상황"이라며 "추가 대여 없이 두 마리가 반환될 경우, 일본에서는 1972년 이후 처음으로 판다가 사라지게 된다"고 전했다. 샤오샤오와 레이레이는 2021년 6월 도쿄 우에노동물원에서 태어나 많은 사랑을 받아왔다. 이들은 지난 6월 와카야마현 '어드벤처 월드'가 중국과의 '자이언트판다 보호 공동 프로젝트'에 따라 사육 중이던 판다 4마리를 일제히 반환한 이후, 일본에 남아 있던 마지막 판다였다. 쌍둥이의 부모인 '리리'와 '싱싱' 역시 지난해 9월 이미 중국으로 돌아갔다.


쌍둥이 판다가 반환되기 전 새로운 판다가 일본에 대여될 가능성은 크지 않은 것으로 관측된다. 특히 지난달 7일 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입 가능성'을 언급한 이후 중·일 관계가 악화한 점이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 판다는 1972년 중·일 국교 정상화 이후 처음 일본에 들어왔다. 중국은 자국에만 서식하는 자이언트판다를 외교적 우호의 상징으로 선물하거나 대여하는 이른바 '판다 외교'를 이어왔다. 다만 해외에서 태어난 판다라도 만 4세 전후 성체가 되면 반드시 중국으로 반환하도록 규정하고 있다. 한국에서 태어난 푸바오 역시 같은 계약에 따라 지난해 중국으로 돌아갔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
