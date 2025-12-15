[특징주]신세계푸드, 자발적 상장폐지 추진에 19%↑

신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 47,775 전일대비 7,675 등락률 +19.14% 거래량 265,462 전일가 40,100 2025.12.15 10:33 기준 관련기사 이마트, 신세계푸드 주식 공개매수…"완전자회사 편입 후 상장폐지"이마트, 신세계푸드 주식 추가매수…"경영 효율성 제고"혈세 100억원 쏟아부은 '가루쌀'…식품업계가 외면한 이유 전 종목 시세 보기 close 가 자발적 상장폐지 추진 소식에 급등세다.

15일 오전 9시7분 현재 신세계푸드는 전장 대비 7700원(19.20%) 오른 4만7800원에 거래되고 있다. 장중 4만7950원까지 오르며 52주 신고가를 기록했다.

이날 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 89,300 전일대비 7,100 등락률 +8.64% 거래량 591,602 전일가 82,200 2025.12.15 10:33 기준 관련기사 이마트, 신세계푸드 주식 공개매수…"완전자회사 편입 후 상장폐지"[오늘의신상]이마트, 호주산 유기농 소고기…"대형마트 최초"이마트, 신세계푸드 주식 추가매수…"경영 효율성 제고" 전 종목 시세 보기 close 는 신세계푸드 주식에 대한 공개매수를 실시한다고 공시했다. 공개매수가는 1주당 4만8120원이다.

이마트는 공개매수 목적에서 "공개매수를 통해 대상 회사의 유통주식 전량을 취득하고자 하며 대상 회사를 공개매수자의 완전자회사로 편입한 후 관련 법령이 허용하는 절차와 방법을 통해 대상 회사 주식의 상장폐지를 추진하는 것을 목적으로 한다"고 밝혔다.

이마트는 신세계푸드의 지분 55.47%를 보유한 최대 주주로, 신세계푸드의 자기 주식을 제외한 유통주식 전량인 보통주식 146만7319주를 취득할 방침이다. 공개매수 기간은 이날부터 다음 달 5일까지다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



