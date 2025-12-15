본문 바로가기
"NPL 싸게 사서 업무·주거공간으로" LH 실행가능성 타진

최대열기자

입력2025.12.15 11:00

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 LH 개혁 관련 외부 아이디어 공모전으로 수상작 4점을 선정했다고 15일 밝혔다.


이번 공모전에는 392점이 접수됐다. LH 개혁위원회가 수상 후보작을 정하고 이를 공개 검증해 확정했다. 대상은 '부실채권(NPL)을 활용한 청년 창업자 업사이클 리빙타운'이 받았다. 도심 내 있는 부동산 담보 NPL을 인공지능·데이터 기반으로 분석해 싸게 토지를 매입한 후 저층에 업무공간, 상층엔 청년 창업자 주거공간으로 구성한 공공주택을 짓는 아이디어다.

지난 8월 열린 LH 개혁위원회 위촉식에서 임재만 세종대 교수가 소감을 말하고 있다. 임 교수는 국토부1차관과 함께 공동위원장을 맡았다. 연합뉴스

최우수상은 주거·돌봄·고용을 통합한 지역 기반 복지타운 모델이 받았다. 공공주택에 다양한 계층이 같이 살면서 돌봄 서비스를 받을 수 있게 하고 시니어카페·사회적 협동조합·도서관 등 고용·문화를 결합한 복지타운을 구성하는 방안이다. 현장 안전·품질 문제 등을 익명으로 제보받아 위험 요소를 자동으로 인식할 수 있는 국민참여형 현장 감리시스템, 청약·대출·디지털계약 등을 한 번에 해결할 수 있는 주거 관련 통합 플랫폼 등 아이디어 2건은 우수상을 받았다.

시상식은 16일 서울 용산에 있는 국토부-LH 합동 주택공급 TF에서 열린다. 공동위원장은 김이탁 국토부 1차관, 이상욱 LH 사장 직무대행이 참석한다. 아이디어 실현 가능성을 높이고 LH 개혁과 연계할 방안을 찾기 위해 LH 개혁위와 수상자가 실행 방향 등을 논의하기로 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr


