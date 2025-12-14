장희준 기자 junh@asiae.co.kr
[속보]호주 시드니 해변에서 총기 난사…"10명 사망"
2025년 12월 14일(일)
'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다
500m 아래 사는 희귀 심해 문어, 왜 해변에 나타났을까
인천공항사장 "30년 다닌 직원도 모르는 책갈피달러…온세상 알려져 걱정"
"공부 잘하고 평생 날씬한 아기로 고를게요"…7000만원짜리 배아 '선택' 서비스 확산
[속보]쿠팡 김범석, 17일 청문회 불출석 사유서 제출
"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"
로봇 인플루언서 때린 사람 인플루언서…100만 달러 손배소 피소
만원 열차 바닥에 앉은 英 공주…소탈한 모습에 '깜짝'