본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

日, 유학생 아르바이트 허가 심사 깐깐해진다

권재희기자

입력2025.12.14 11:16

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이르면 내년 제도 개정 예정
유학 비자 불법 취업 경로 이용 막기 위한 것

다카이치 사나에 일본 총리 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

일본 정부가 외국인 규제 강화 정책의 일환으로 외국인 유학생의 아르바이트 허가 심사를 더욱 엄격하게 할 방침이다.


14일 니혼게이자이신문에 따르면 일본 정부는 이르면 내년 외국인 유학생의 아르바이트 허용 제도를 개정할 것으로 알려졌다.

현재 일본은 외국인 유학생이 입국 시 이름과 생년월일 등 기본 정보를 기입해 신청하면 주 28시간 이내의 아르바이트는 원칙적으로 허용해줬으나, 입국 후 취학 상황등을 확인해 허가 신청을 개별 심사하는 방향으로 전환할 계획이다.


외국인 노동자의 불법 취업 경로로 유학 비자가 이용되는 사례를 막기 위한 취지다.


또 일본 정부는 유학생의 근로 소득 등도 파악할 수 있는 시스템을 갖춰 주 28시간 이내인 근무 시간 준수 여부 등에 대한 관리도 강화할 방침이다.

이를 위해 2027년부터 일본판 주민등록번호 '마이넘버'를 관리하는 디지털청 시스템을 활용하는 방안을 검토하기로 했다.


한편 지난 6월 말 기준 현재 일본에 유학 목적으로 체류하는 외국인은 약 43만 5000명으로, 전체 체류 외국인의 약 10%를 차지하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100억은 있어야 부자지"…10억 자산가들이 꼽은 내년 투자처는 "100억은 있어야 부자지"…10억 자산가들이 꼽은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 냈는데" 메시 보러 온 인도팬들 난동…왜?

호주 세계 첫 청소년 'SNS 셧다운' 실시…전세계 확산 조짐

美 '아이비리그' 브라운대학서 총격…최소 2명 사망

송년회 2차 단골 안주…'나가사키 짬뽕'이 중국음식?

아기 기저귀 갈던 엄마에 흉기 휘두른 정신질환자…뉴욕 백화점 '발칵'

Z세대가 꼽은 일하고 싶은 회사, SK하이닉스·삼성전자 말고 '이곳'

정용진 회장, 밴스 부통령 주최 '성탄절 만찬'…美 AI 수출 협력 논의

새로운 이슈 보기