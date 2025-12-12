본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

교보증권, 현대차 기초자산 월지급식 ELB 공모

송화정기자

입력2025.12.12 14:27

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교보증권은 현대차 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 오는 15일부터 19일까지 공모한다고 12일 밝혔다.

교보증권, 현대차 기초자산 월지급식 ELB 공모
AD
원본보기 아이콘

이번에 공모하는 ELB 417회는 3년 만기 하이파이브 원금지급형 월지급식 상품이다. 매월 수익 평가일에 기초자산 월수익 평가가격이 최초 기준가의 85% 이상이면 월마다 세전 0.4425%(연 5.31%)의 수익을 제공한다. 월수익 평가일에 최초 기준가의 85% 미만이면 해당 월에는 수익이 지급되지 않는다.


또한 6개월마다 조기상환 기회가 부여되며, 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환 평가가격이 최초 기준가의 102% 이상이면 원금을 지급하고 조기상환된다. 만기평가일에 기초자산의 만기 평가가격이 최초 기준가의 102% 미만인 경우에도 원금이 지급된다. 단 중도상환 시에는 원금손실이 발생할 수 있다.

최소 청약금액은 100만원 이상, 10만원 단위로 가입 가능하다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 [식품사막]② "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기