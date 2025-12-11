美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다

韓ADR 8개 중 7개 본주 수익률 상회

올해 들어 뉴욕증시가 국내 증시 대비 저조한 수익률을 기록 중인 가운데 한국 기업의 미국 주식예탁증서(ADR) 대부분이 국내 상장된 본주의 수익률을 앞서고 있는 것으로 나타났다.

11일 한국거래소에 따르면 코스피는 전날 0.21% 내린 4135.00, 코스닥은 0.39% 오른 935.00에 장을 마쳤다. 올해 들어선 각각 72.33%, 37.87% 폭등했다. 같은 기간 다우지수(+11.79%), S&P500지수(+16.30%), 나스닥지수(+22.09%) 등 뉴욕증시 3대 지수의 상승률을 크게 따돌리고 있다.

이 같은 국내 증시의 아웃퍼폼에도 일부 종목들 가운데에선 본점이 분점보다 수익률이 밀리는 분위기다. 미국에 상장된 ADR이 국내 상장된 본주의 상승률을 추월한 것이다. 대표적으로 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 12,680 전일대비 160 등락률 -1.25% 거래량 1,410,035 전일가 12,840 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 벤츠 회장 "LG는 유일무이한 회사…AI·에너지저장 협력 논의"연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지[특징주]LG디스플레이, 3분기 실적 호조 전망에 3일째 강세…신고가 전 종목 시세 보기 close ADR은 올해 들어 전날까지 44.63% 뛰며 같은 기간 본주 상승률(+38.88%)을 웃돌았으며, 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 1,000 등락률 -1.97% 거래량 3,451,392 전일가 50,800 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세KB증권 "코스피, 불확실성 해소 국면 진입" 전 종목 시세 보기 close 역시 ADR(+151.45%)이 본주(+148.38%)의 성과를 앞질렀다.

금융주들도 ADR의 성적이 상대적으로 더 좋았다. 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 27,550 전일대비 400 등락률 -1.43% 거래량 1,418,853 전일가 27,950 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 우리금융, 제32회 기업혁신대상 산업통상부장관상 수상우리금융, 양육시설 아이들에게 '크리스마스 선물' 전달LH, 은행 3곳 손잡고 생계위기 임차인에 4억5000만원 지원 전 종목 시세 보기 close 와 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 1,500 등락률 -1.19% 거래량 754,983 전일가 126,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close ADR의 연초 대비 수익률은 각각 83.97%, 52.02%로 본주 수익률(79.25%, 50.18%)을 넘어섰다. 이밖에 POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 230,831 전일가 315,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 국내 첫 청록수소 협의체 ‘K-청록수소연합’ 출범철강 1세대부터 수소환원제철 개발자까지…정부, 산업역군 격려 오찬포스코1%나눔재단, 국가유공자 등 36명에 '첨단 보조기구' 전달 전 종목 시세 보기 close , KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 51,800 전일대비 200 등락률 +0.39% 거래량 195,446 전일가 51,600 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 정보보호 투자 3위라더니…쿠팡 ESG보고서, 물류 성과만 잔뜩KT "GPU 월 구독으로 비용 부담 줄이세요"…충북대와 협력 [클릭 e종목]"KT, 압도적 배당수익률로 정책 수혜 기대…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 1,100 등락률 -1.40% 거래량 845,794 전일가 78,400 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세금감원, 홍콩ELS 판매은행 5곳에 과징금 2兆 사전통지 전 종목 시세 보기 close 도 ADR의 수익률이 소폭 앞섰다. 다만 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 400 등락률 -0.74% 거래량 347,052 전일가 54,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 인질로 잡힌 정보, 내부 통제도 부실…올해 개인정보 유출 키웠다에이닷, AI 보이스피싱 탐지 기능 추가…의심 전화 즉시 알림 [클릭 e종목]통신株, 내년 실적 정상화·배당주 매력 회복 기대 전 종목 시세 보기 close 은 주가 하락세에도 국내 상장된 본주(-2.9%)가 ADR(-3.42%)보다 선방했다.

ADR이란 미국 투자자들이 외국 기업의 주식을 미국 시장에서 편리하게 거래할 수 있도록 만든 대체 증서다. 외국 기업이 자신의 주식(원주)을 자국 수탁은행에 보관하면, 미국의 수탁은행은 이 원주를 담보로 달러 표시의 증서를 발행해 미국 주식처럼 거래될 수 있도록 상장한다. 최근엔 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 587,000 전일대비 21,000 등락률 +3.71% 거래량 3,986,083 전일가 566,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close 가 자사주를 ADR로 상장하는 방안을 검토 중이란 소식이 전해지며 강세를 띠기도 했다.

한 증권사 관계자는 "올해 들어 미국 증시가 코스피 대비 주춤한 상승세를 보이고 있고, 일반적으로 ADR이 미국에 직상장된 종목들에 비해 거래량이 적음에도 본주의 수익률을 앞섰다는 것은 주목할만한 성과"라면서도 "요즘과 같은 고환율 시기에 초과 수익률만 좇아 ADR에 투자했다간 낭패를 볼 수 있다"고 경고했다. 실제로 나스닥에 직상장한 쿠팡의 일평균 거래량은1000만주에 이르지만, 한국 ADR은 KT(140만주)를 제외하면 일평균 거래량이 100만주를 밑돈다.

다만 금융·지주사를 비롯한 각종 배당주가 한국 ADR에 대거 포진한 만큼 연말 수급 확대를 기대하는 목소리가 작지 않다. 일례로 한국 ADR 중 연초 대비 수익률이 가장 높은 한국전력의 경우 올해 3분기 누계 별도 순이익이 4조9000억원으로 배당을 위한 실탄이 충분히 장전됐다는 평가다.

송유림 한화투자증권 연구원은 한국전력에 대해 "연중 내내 실적 추정치 상향이 이뤄진 가운데 배당 확대 기대감이 높아지는 구간에 들어섰다"며 목표주가를 4만6000원에서 6만4000원으로 상향했다. 배당성향 20%를 가정한 주당배당금(DPS)은 1980원으로 추산했다.

해킹 사고 여파로 올해 ADR 중 유일하게 마이너스 수익률을 기록 중인 SK텔레콤 역시 2026년엔 실적과 배당이 정상 궤도로 복귀할 전망이다. 최민하 삼성증권 연구원은 "올해는 3분기 배당 미실시 등으로 배당이 줄었지만, 2026년에는 이익 정상화와 비핵심 자산 처분 등으로 배당 증대가 예상된다"며 "외국인 지분율도 36%까지 하락해 수급 측면에서 경쟁사 대비 긍정적인 상황"이라고 진단했다. 내년 SK텔레콤의 DPS는 3000원(배당수익률 5.5%)으로 추정했다.





