BNK부산은행·주택금융공사, ‘부산 주택연금 활성화’ 맞손

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.09 16:52

전담 거점점포 운영·전산 연계·전문인력 교육… 고령층 노후 안정 지원 강화

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 8일 오후 본점 대회의실에서 한국주택금융공사와 '부산지역 주택연금 활성화'를 위한 상호협력 업무협약을 체결했다.

BNK부산은행이 한국주택금융공사와 ‘부산 주택연금 활성화’를 위한 업무협약을 맺고 있다. BNK부산은행 제공

이 협약은 고령층의 안정적 노후 준비를 지원하기 위한 것으로, 양 기관은 ▲부산지역 주택연금 전담 거점점포 운영 ▲전산 연계 프로그램 도입 ▲전문인력 교육 프로그램 추진 등 주택연금 이용 편의와 서비스 품질을 높이는 협력 체계를 구축하기로 했다.


부산은행은 고객 상담부터 신청까지 전 과정을 간소화하고, 주택연금 이해도를 높일 수 있는 안내·교육을 강화해 노후생활 안정에 실질적인 도움이 되는 금융서비스 제공에 나설 계획이다.

방성빈 부산은행장은 "주택연금은 고령층과 중장년층의 경제적 부담을 덜어주는 중요한 제도"라며 "보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다"라며 "연령대별 특성을 반영한 다양한 금융지원 프로그램을 확대해 지역사회에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
