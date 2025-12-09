본문 바로가기
약보합 출발 코스피…4100대 유지중

이민우기자

입력2025.12.09 09:41

00분 33초 소요
외국인 양시장서 순매도

9일 코스피가 약보합 출발한 이후 4100선을 유지하고 있다. 코스피는 상승반전 하며 930대로 올라섰다.


이날 코스피는 전날 대비 0.60% 떨어진 4127.07로 개장했다. 이후 오전 9시38분 기준 4141.63을 기록했다.

투자주체별로는 외국인은 1874억원 순매도했고 개인과 기관이 각각 1518억원, 228억원 순매수했다.


대체로 하락한 업종이 더 많았다. 전기·가스(-1.70%), 섬유·의류(-1.03%), 전기·전자(-1.02%) 등 1% 넘게 하락한 업종도 다수였다. 오락·문화(1.11%), 제약(0.51%) 등은 올랐다.


시가총액 상위 종목들도 대부분 약세를 보이고 있다. 현대차 의 낙폭이 -3.3%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 (-1.7%), LG에너지솔루션 (-1.5%), KB금융 (-1.2%), 기아 (-1.1%), 두산에너빌리티 (-0.5%), 삼성전자 (-0.3%) 등의 순서로 하락세를 보였다. 반면 HD현대중공업 (5.3%), 한화에어로스페이스 (2.1%), 삼성바이오로직스 (0.6%) 등은 올랐다.

코스닥도 전일보다 0.09% 내린 926.93으로 약보합 출발했으나 이내 상승세로 전환했다. 오전 9시38분 기준 929.45를 나타냈다.


코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 855억원, 193억원어치 순매도했다. 개인만 1281억원을 순매수했다.


대부분 업종이 상승세다. 건설(1.79%), 제약(1.16%), 일반서비스(1.12%) 등 1% 넘게 오른 업종도 여럿이었다. 반면 운송·창고(-0.87%), 기타제조(-0.67%), 기계·장비(-0.58%) 등은 떨어졌다.


시총 상위 10위 종목은 대체로 약세다. 레인보우로보틱스 (-1.5%), 에코프로 (-1.2%), 리노공업 (-0.9%), HLB (-0.6%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 에코프로비엠 (5.6%), 펩트론 (2.0%), 삼천당제약 (0.2%)만 올랐다.

코스피·코스닥 지수가 하락세로 장을 시작한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 전광판에 시황과 환율이 표시되고 있다. 2025.12.09 윤동주 기자

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
