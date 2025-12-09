약보합 출발 코스피…4100대 유지중

외국인 양시장서 순매도

9일 코스피가 약보합 출발한 이후 4100선을 유지하고 있다. 코스피는 상승반전 하며 930대로 올라섰다.

이날 코스피는 전날 대비 0.60% 떨어진 4127.07로 개장했다. 이후 오전 9시38분 기준 4141.63을 기록했다.

투자주체별로는 외국인은 1874억원 순매도했고 개인과 기관이 각각 1518억원, 228억원 순매수했다.

대체로 하락한 업종이 더 많았다. 전기·가스(-1.70%), 섬유·의류(-1.03%), 전기·전자(-1.02%) 등 1% 넘게 하락한 업종도 다수였다. 오락·문화(1.11%), 제약(0.51%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 종목들도 대부분 약세를 보이고 있다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 12,000 등락률 -3.80% 거래량 555,261 전일가 315,500 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 현대차그룹, 사회적 책임 실천…이웃사랑 성금 350억 전달고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면현대차그룹 200㎾ 전기차 충전기, 'EV-Q' 인증 최초 획득 전 종목 시세 보기 close 의 낙폭이 -3.3%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 567,000 전일대비 10,000 등락률 -1.73% 거래량 916,953 전일가 577,000 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 "금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야"고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 442,500 전일대비 9,000 등락률 -1.99% 거래량 88,909 전일가 451,500 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 "금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야"코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다 전 종목 시세 보기 close (-1.5%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 125,200 전일대비 2,700 등락률 -2.11% 거래량 374,383 전일가 127,900 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (-1.2%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 1,600 등락률 -1.27% 거래량 363,469 전일가 125,600 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 기아 PV5, 유럽 안전성 평가서 최고 등급 '5스타' 획득코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등"리더십 교체에도 로드맵 차질 없다"…포티투닷, 내년 8월 SDV 페이스카 공개 전 종목 시세 보기 close (-1.1%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,326,273 전일가 76,800 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 108,600 전일대비 900 등락률 -0.82% 거래량 4,699,263 전일가 109,500 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 삼성전자, AI·퀵 쉐어 강화한 원UI 8.5 베타테스트…갤S25 대상 고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면삼성물산, 자회사 가치에 주주환원 기대감까지…25만원 안착 전 종목 시세 보기 close (-0.3%) 등의 순서로 하락세를 보였다. 반면 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 579,000 전일대비 36,000 등락률 +6.63% 거래량 173,579 전일가 543,000 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등러우 종전 기대감 확산에 재건시장 관심↑'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (5.3%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 956,000 전일대비 19,000 등락률 +2.03% 거래량 83,517 전일가 937,000 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (2.1%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,637,000 전일대비 8,000 등락률 +0.49% 거래량 11,047 전일가 1,629,000 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 삼성물산, 자회사 가치에 주주환원 기대감까지…25만원 안착코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (0.6%) 등은 올랐다.

코스닥도 전일보다 0.09% 내린 926.93으로 약보합 출발했으나 이내 상승세로 전환했다. 오전 9시38분 기준 929.45를 나타냈다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 855억원, 193억원어치 순매도했다. 개인만 1281억원을 순매수했다.

대부분 업종이 상승세다. 건설(1.79%), 제약(1.16%), 일반서비스(1.12%) 등 1% 넘게 오른 업종도 여럿이었다. 반면 운송·창고(-0.87%), 기타제조(-0.67%), 기계·장비(-0.58%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목은 대체로 약세다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 456,000 전일대비 10,500 등락률 +2.36% 거래량 188,391 전일가 445,500 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등기회가 왔다면 제대로 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (-1.5%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 118,000 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 5,379,203 전일가 117,500 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 4배 투자금을 연 4%대 부담없는 금리로코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등한정된 투자금으로는 수익도 제한적...연 4%대 금리로 최대 4배까지? 전 종목 시세 보기 close (-1.2%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 64,600 전일대비 600 등락률 -0.92% 거래량 84,190 전일가 65,200 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감저가매수 기회 제대로 살리려면? 연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지총알 든든하게 마련해둘 때...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,150 전일대비 450 등락률 -0.91% 거래량 106,757 전일가 49,600 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.6%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 184,400 전일대비 11,100 등락률 +6.41% 거래량 1,519,585 전일가 173,300 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (5.6%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 268,500 전일대비 1,500 등락률 +0.56% 거래량 77,392 전일가 267,000 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등한정된 투자금으로는 수익도 제한적...연 4%대 금리로 최대 4배까지?'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (2.0%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 224,000 전일대비 16,000 등락률 +7.69% 거래량 131,979 전일가 208,000 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (0.2%)만 올랐다.

코스피·코스닥 지수가 하락세로 장을 시작한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 전광판에 시황과 환율이 표시되고 있다. 2025.12.09 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



