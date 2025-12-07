본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

[속보]이 대통령, 감사원장 후보자에 김호철 변호사 지명

송승섭기자

입력2025.12.07 13:22

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]이 대통령, 감사원장 후보자에 김호철 변호사 지명
AD
원본보기 아이콘

[속보]이 대통령, 감사원장 후보자에 김호철 변호사 지명





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼랑 끝 美 Z세대 '생존 전략'[세계는Z금] "저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

조진웅, 과거 보도로 은퇴…법조계 "이건 처벌이 아니라 생매장"

"AI로 만든 영상이냐"…중국서 톱스타급 환대 받은 '지지율 18%' 마크롱

"의대 자퇴" 아들 vs "절대 안 돼" 아버지…'묻지마 의대'가 낳은 갈등

"다섯 살에 생리, 여덟 살에 폐경" 극단적 조기 사춘기, 원인은 희귀 난소종양

"내년 국내 車생산 3년만에 반등…16종 신차 출시 내수·수출 증가"

"장보기가 겁난다"…美 Z세대가 '냉동식품'으로 눈 돌리는 이유

새로운 이슈 보기