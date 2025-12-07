CJ대한통운, 배송박스 활용 '아바타: 불과 재' 마케팅

CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 97,500 전일대비 1,800 등락률 -1.81% 거래량 64,594 전일가 99,300 2025.12.05 15:30 기준 관련기사 CJ대한통운 '오네' 대한민국 지식재산대전 은상 수상[특징주]CJ대한통운, 쿠팡 물량 뺏어올까…5%↑현대차, 선박·트랙터 적용 수소연료전지 개발 나선다 전 종목 시세 보기 close 이 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 손잡고 영화 '아바타: 불과 재' 개봉을 기념해 배송박스를 활용한 협업 마케팅을 전개한다고 7일 밝혔다.

CJ대한통운이 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 진행하는 영화 '아바타: 불과 재' 개봉 기념 배송박스 협업 마케팅. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

이번 프로모션은 내년 1월31일까지 CJ대한통운 풀필먼트센터에서 출고되는 상품박스를 통해 진행된다. 배송박스 양면에 아바타: 불과 재 광고를 싣는다. 박스에는 QR코드가 인쇄돼 스캔 시 영화 공식 예고편 시청 및 영화를 예매할 수 있는 링크로 연결된다.

온라인 이벤트도 진행한다. 지난달 24일부터 오는 14일까지 CJ대한통운 공식 홈페이지에서 퀴즈 이벤트가 진행 중이며 정답자 중 100명을 추첨해 1인 2매씩 총 200장의 영화 예매권을 증정한다.

CJ대한통운은 이번 협업을 계기로 배송박스 광고 사업을 확대한다는 방침이다. 배송박스는 매일 전국 소비자에게 직접 전달되는 만큼 도달률이 높고 개봉 시점에 맞춘 집중 노출이 가능해 영화·콘텐츠를 비롯한 다양한 브랜드와의 공동 마케팅 플랫폼으로 성장 잠재력이 있다는 분석이다.

한편 아바타: 불과 재는 '제이크'와 '네이티리'의 첫째 아들 '네테이얌'의 죽음 이후 슬픔에 빠진 '설리' 가족 앞에 '바랑'이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기다. 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세번째 작품이다. 영화는 오는 17일 전 세계 최초로 아이맥스(IMAX) 극장에서 개봉한다.

CJ대한통운 관계자는 "전국 각지로 배송되는 배송박스는 브랜드 메시지를 가정까지 전달할 수 있는 강력한 매체"라며 "글로벌 스튜디오와 협업을 통해 고객에게는 새로운 즐길거리를, 파트너사에는 효과적인 마케팅 솔루션을 제공하는 생활물류 기반 광고 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



