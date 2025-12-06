美 구글 검색어 2위 차지한 '케데헌'…1위는?

전세계 최다 검색어는 AI 모델 '제미나이'

넷플릭스의 K팝 소재 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'기 올해 구글 미국 검색어 순위에서 2위를 기록했다.

넷플릭스 '케데헌' 중 한 장면.

구글이 5일(현지시간) 공개한 '검색어로 본 2025년(Year in Search 2025)'에 따르면 케데헌은 미국 내에서 두 번째로 검색이 많이 된 단어에 올랐다. 영화 부문과 출연자 부문 검색어 순위에서는 1위를 기록했다.

또 케데헌 사운드트랙인 헌트릭스의 '골든'과 '테이크다운'은 노래 부문 검색어 순위에서 각각 3위, 10위를 기록했다. 사자보이스의 '소다팝'은 7위였다.

노래를 흥얼거리면 검색엔진이 곡을 알아서 찾아주는 이른바 '흥얼거려 검색하기(Hum to search)'에서는 '골든'이 1위에 올랐다.

TV쇼 부문 검색어 순위 5위를 차지한 건 넷플릭스 드라마 '오징어게임'이었다.

미국을 포함한 전 세계 검색어 순위에서는 구글의 AI 모델인 '제미나이'가 가장 많이 검색됐다. 구글 검색창에서 제미나이 챗봇 사이트로 이동하려는 이용자가 많았던 것으로 풀이된다.

구글은 "2025년은 미국인이 교황이 된 해이자 케데헌이 차트를 석권한 해이며, 새로운 인공지능(AI)이 사람들의 상상력을 사로잡은 해"라고 평가했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 서울 공식 팝업스토어가 4일 성수동에 개장한 가운데 방문객들이 기념촬영을 하고 있다.

올해 미국 내 검색어 순위 1위는 지난 9월 암살 사건으로 사망한 도널드 트럼프 대통령 지지 활동가 찰리 커크였다. 검색어 3위는 홍콩 디자이너가 만든 봉제인형 캐릭터 '라부부', 4위는 애플 아이폰, 5위는 트럼프 대통령 2기 행정부의 세제와 국정 과제를 담은 '하나의 크고 아름다운 법안(One Big Beautiful Act)'이었다.

전세계 순위에서는 케데헌의 '골든'이 노래 검색 1위, '소다팝'이 노래 가사 부문 검색 10위를 기록했다.

또 드라마 '오징어게임3'이 TV쇼 부문 2위를 차지했고, 이 드라마 시리즈의 출연자인 배우 송지우가 배우 부문 검색어에서 4위에 이름을 올렸다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



