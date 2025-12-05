본문 바로가기
경기도 예산안 파행 새국면…김동연, 5일 도의회 집행부 회동

이영규기자

입력2025.12.05 12:51

경기도 집행부의 경기도의회 행정사무감사 불출석으로 촉발된 내년 예산안 처리 파행이 새로운 국면을 맞고 있다.


이번 파행의 중심에 있던 조혜진 김동연 경기도지사 비서실장이 사의를 표명한 데 이어 김동연 지사가 도의회를 찾아 유감을 표시했다.

김동연 지사는 5일 오전 11시 김진경 도의회 의장, 최종현 민주당 원내대표, 장한별 민주당 총괄수석부대표, 이용호 국민의힘 원내부대표와 만난 자리에서 "(도의회) 운영위(원회) 행정감사와 관련해 도지사 보좌기관의 문제제기가 경기도 공직자 전체와 연관되었기에 공감한다"며 "다만 결과적으로 운영위 불출석으로 촉발된 최근 사태에 대해 도정을 책임지는 도지사로서 깊은 유감"이라고 밝혔다.


이어 "오늘을 계기로 의회와 도 집행부가 힘을 합쳐 관계를 정상화되길 바란다"며 "도민의 민생을 위한 예산심의와 처리에 도의회가 적극적으로 협조해 달라"고 당부했다.


앞서 성희롱 논란을 빚은 양우식 도의회 운영위원장 주재 행정사무감사에는 출석할 수 없다며 이번 파행의 중심에 섰던 조혜진 비서실장은 이날 입장문을 내고 사퇴했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
