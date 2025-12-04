서왕진 원내대표를 비롯한 조국혁신당 의원들이 4일 국회 본청 12.3 계엄군 진입 장소에서 정당해산심판청구 촉구 결의안을 공개하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 조국혁신당, 국민의힘 정당해산심판청구 촉구 결의안 발표
2025년 12월 04일(목)
서왕진 원내대표를 비롯한 조국혁신당 의원들이 4일 국회 본청 12.3 계엄군 진입 장소에서 정당해산심판청구 촉구 결의안을 공개하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"내년 4개월은 무비자로 오세요"…'중국인들 환영' 한다는 캄보디아 왜
"정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌적 손배' 6조원
"앙앙 거리는 리액션 지겹다"…BJ 이웃에 폭발한 입주민 '호소문'
삼성에 '20년' 주고 싶어도 못 줘…영국도 탐낸 기술[디깅에너지]
"굿나잇, 말레이시아 370" 기장 말 끝으로…239명 탄 실종 비행기 11년 만에 재수색
주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?
아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극
나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려
"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음
"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈