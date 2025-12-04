본문 바로가기
[특징주]美 '車관세 15%' 고시...현대차·현대모비스 등 주가↑

조슬기나기자

입력2025.12.04 09:41

현대자동차, 현대모비스 등 현대차그룹 내 자동차 관련주의 주가가 4일 오전 국내 증시에서 오름세를 나타내고 있다. 간밤 한국산 자동차에 부과되는 관세율을 15%로 소급 인하한다는 내용의 고시가 미국 연방 온라인 관보에 게시된 데 따른 여파다.

이날 오전 9시29분 현재 현대차 는 전장 대비 2.06% 오른 주당 27만2000원에 거래되고 있다. 자동차 관세 불확실성이 해소되며 현대차뿐 아니라 현대모비스 , 현대글로비스 등 그룹 내 관련주도 4~5%대 강세다. 현대오토에버는 도널드 트럼프 미국 행정부의 로봇산업 강력 지원소식까지 전해지며 13%이상 치솟았다.


현지시간으로 4일 발효되는 미국의 대(對)한국 자동차 관세 15%는 지난달 1일부터 소비 목적으로 수입되거나 창고에서 소비를 목적으로 반출된 자동차 및 자동차 부품을 대상으로 소급 적용된다. 시장에서는 4월 시작된 한미 간 관세 협상이 일단락되며 관련 불확실성이 해소됐다는 평가가 나온다.

현대차그룹은 입장문을 통해 "관세의 영향을 최소화하기 위해 다각적 방안을 추진하는 동시에 품질 향상 및 브랜드 가치 제고, 기술 혁신 등을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
