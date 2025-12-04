[특징주]美 '車관세 15%' 고시...현대차·현대모비스 등 주가↑

현대자동차, 현대모비스 등 현대차그룹 내 자동차 관련주의 주가가 4일 오전 국내 증시에서 오름세를 나타내고 있다. 간밤 한국산 자동차에 부과되는 관세율을 15%로 소급 인하한다는 내용의 고시가 미국 연방 온라인 관보에 게시된 데 따른 여파다.

이날 오전 9시29분 현재 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 11,000 등락률 +4.13% 거래량 446,032 전일가 266,500 2025.12.04 09:38 기준 관련기사 현대캐피탈, 2025년 글로벌 IR 개최…"자산 증가, 건전성 제고 '두 토끼' 잡았다"현대차·기아 '대한민국 기술대상' 대통령상 등 3관왕수소위원회 CEO 서밋 개막…현대차그룹, 생태계 확산 본격 논의 전 종목 시세 보기 close 는 전장 대비 2.06% 오른 주당 27만2000원에 거래되고 있다. 자동차 관세 불확실성이 해소되며 현대차뿐 아니라 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 339,000 전일대비 19,500 등락률 +6.10% 거래량 243,598 전일가 319,500 2025.12.04 09:38 기준 관련기사 "전기차 모터 성능·친환경성 높인다"…현대모비스, 신소재 개발 성과 공개[특징주]'한국차 관세 15%' 공식 확인에 자동차부품株 강세보스턴다이내믹스 "현대차 공장에 휴머노이드 투입 시작" 전 종목 시세 보기 close , 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 178,100 전일대비 8,200 등락률 +4.83% 거래량 171,749 전일가 169,900 2025.12.04 09:38 기준 관련기사 현대글로비스, 한기평 기업신용등급 'AA+'로 상향현대차, 선박·트랙터 적용 수소연료전지 개발 나선다보스턴다이내믹스 "현대차 공장에 휴머노이드 투입 시작" 전 종목 시세 보기 close 등 그룹 내 관련주도 4~5%대 강세다. 현대오토에버는 도널드 트럼프 미국 행정부의 로봇산업 강력 지원소식까지 전해지며 13%이상 치솟았다.

현지시간으로 4일 발효되는 미국의 대(對)한국 자동차 관세 15%는 지난달 1일부터 소비 목적으로 수입되거나 창고에서 소비를 목적으로 반출된 자동차 및 자동차 부품을 대상으로 소급 적용된다. 시장에서는 4월 시작된 한미 간 관세 협상이 일단락되며 관련 불확실성이 해소됐다는 평가가 나온다.

현대차그룹은 입장문을 통해 "관세의 영향을 최소화하기 위해 다각적 방안을 추진하는 동시에 품질 향상 및 브랜드 가치 제고, 기술 혁신 등을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>