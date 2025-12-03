본문 바로가기
[포토] 입으면 파워업 '엑스블 숄더'

윤동주기자

입력2025.12.03 13:12

[포토] 입으면 파워업 '엑스블 숄더'
3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2025 코리아 테크 페스티벌'에서 현대차 그룹 로보스틱스랩이 개발한 산업용 근력보조 웨어러블 로봇'엑스블 숄더' 조끼를 착용한 관계자가 시범을 보이고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

