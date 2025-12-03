기보, ‘대한민국 정부혁신 박람회’서 AI 서비스 소개

기술평가·기술이전 플랫폼

기술보증기금은 3일부터 5일까지 충북 청주시 오스코(OSCO)에서 열리는 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에 참가해 인공지능(AI) 기반의 주요 혁신 사례를 선보인다고 밝혔다.

'AI'와 '정부혁신'을 핵심 키워드로 한 이번 박람회는 행정안전부가 주최하고, 중앙부처·지방정부·공공기관·민관기관 등 157개 기관이 참여한다. 기보는 공공 AI 혁신 존에서 '인공지능 전환(AX)을 통한 중소기업 맞춤형 기술신용정보 통합 플랫폼'의 주요 혁신 성과를 전시·홍보할 예정이다.

기보는 이번 박람회에서 ▲전통적 기술평가의 한계를 보완하고 기업의 기술혁신 역량을 신속하게 지원하는 'AI 기반 개방형 기술평가 플랫폼(K-TOP)' ▲AI로 기업의 기술 수요를 분석해 공공·민간의 우수 R&D 기술 및 연구기관과 연결해주는 '지능형 기술이전 매칭시스템'이 적용된 '스마트 테크브릿지'를 시연한다.

또한 기보는 기술보증 등 주요 사업 현황, 기술거래·사업화 지원제도, 기술이전 금융지원 제도 및 우수 사례 등을 현장에서 소개하고, 중소기업을 대상으로 기술이전 및 금융지원 관련 맞춤형 1대 1 상담도 함께 진행할 계획이다.

박주선 기보 전무이사는 "기보는 올해 AI 전담부서 신설과 AX 전략 수립 등 AI 기반의 국민 맞춤형 서비스를 구현하기 위해 전사적 노력을 기울이고 있다"며, "기보는 앞으로도 AI 기술을 활용한 지원체계를 중심으로 중소기업이 체감할 수 있는 혁신 서비스를 강화해 나가겠다"고 말했다.





