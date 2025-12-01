본문 바로가기
이장우 대전시장 "소상공인 어려움 덜 수 있도록 지원 방안 마련"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.01 11:06

소상공인 등 약 50여명과 민생경제 안정·애로사항 청취

통신비 지원·공유재산 사용·대부료 경감 조치 시행 예정

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

이장우 대전시장이 "소상공인은 지역경제의 핵심 주체인 만큼, 민생경제 안정을 최우선으로 공유재산 임대료 경감으로 실효성을 높여 소상공인의 어려움을 덜 수 있도록 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.


이 시장은 1일 오전 시청 대회의실에서 소상공인 등 약 50여 명과 민생경제 안정 및 애로사항을 청취하기 위한 간담회 자리에서 이같이 말했다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

이날 간담회서 소상공인들은 애로사항을 전달하면서 장기적 경기침체로 인한 소비 위축, 인력난, 임대료 상승 등의 경영 환경 어려움을 호소하며 실질적이고 지속 가능한 지원을 요청했다.


대전시는 소상공인의 경영 안정을 위해 임대료, 통신비 지원 및 초저금리 자금 지원 등 다양한 지원을 시행 중으로, 추가적으로 공유재산을 임대하고 있는 소상공인의 임대료 부담 완화를 위해 공유재산 사용·대부료의 경감 조치를 시행할 예정이다.


이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이번 조치는 공유재산법 시행령 개정에 따른 것으로 소상공인 및 중소기업을 대상으로 올 1~12월 기간 동안 사용·대부료를 한시적으로 경감하며, 이미 해당 기간의 사용대부료를 납부한 임차인에게도 적용될 예정이다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

