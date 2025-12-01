BMW, '748마력' 초고성능 SAV XM 레이블 국내 출시

BMW코리아가 최고 748마력에 달하는 초고성능 플래그십 스포츠액티비티차량(SAV) 'BMW XM 레이블(XM Label)'을 국내에 공식 출시한다고 1일 밝혔다.

BMW XM은 BMW의 고성능 M 브랜드에서 출시되는 초고성능 SAV다. 그중에서도 이번에 BMW코리아가 출시하는 BMW XM 레이블은 라인업 내 최상위 모델이다.

이 모델은 BMW M 브랜드의 하이브리드 시스템 중 가장 고성능 시스템이 탑재됐으며, 플래그십 SAV급에 걸맞은 내·외관 디자인과 친환경 요소를 적용해 초고성능 차량으로서의 특성을 갖춘 것으로 평가된다.

BMW XM 레이블에는 BMW M 브랜드 중 가장 강력한 파워트레인이 탑재된다. 새로운 M 하이브리드 시스템은 합산 최고출력 748마력, 합산 최대토크 101.9㎏·m에 이르는 성능을 낸다. 이는 기존 BMW XM 모델 대비 최고출력이 무려 95마력, 최대토크 기준 20.3㎏·m 늘어난 수치다. 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 단 3.8초다. 기존 BMW XM 대비 0.5초 빨라졌다.

BMW XM 레이블은 29.5㎾h 용량의 고전압 배터리를 탑재한 덕분에 최대 60㎞(환경부 인증 기준)까지 전기모터만으로 주행할 수 있다. 순수전기 모드 최고속도는 시속 140㎞다. AC 완속 충전으로 3시간 만에 배터리를 가득 충전할 수 있으며, 합산 복합연비는 10.0㎞/ℓ다.

디자인은 BMW M 특유의 고성능 디자인에 럭셔리 클래스의 진보적인 감각이 더해졌다. 유려하게 흐르는 루프라인으로 쿠페를 연상시키는 세련된 실루엣을 완성했다. 실내 디자인도 스포티하고 미래 지향적인 분위기다. 뒷좌석은 넉넉한 공간감과 화려한 디자인을 갖춘 'M 전용 라운지' 콘셉트가 적용됐다.

또한 BMW XM 레이블에는 최고급 편의사양과 첨단 운전자 보조시스템이 적용된다. 바워스 앤 윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템, 앞좌석 도어 및 센터콘솔 암레스트 온열기능을 포함한 히트 컴포트 패키지 등 최고급 편의사양을 기본 탑재한다.

여기에 스톱&고 기능을 포함한 액티브 크루즈 컨트롤, 차선 변경 보조, 정면 충돌 및 전방 차량·보행자·자전거 접근 경고, 차선 유지 보조, 후방 충돌 경고 기능 등이 포함된 '드라이빙 어시스턴트 프로페셔널'이 기본 적용된다.

BMW XM 레이블 오너는 BMW 럭셔리 클래스 모델 전용 'BMW 엑설런스 클럽'과 M 고객 전용 멤버십 'Gen M 프리빌리지' 서비스를 동시에 이용할 수 있다. 이 서비스들을 활용하면 차량 관리부터 미식, 아트, 여행 등의 럭셔리 라이프스타일까지 다양한 혜택을 폭넓게 누릴 수 있다.

BMW XM 레이블의 국내 판매 가격은 2억2770만원(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준)이다. 전 세계 상위 5개 시장(한국·독일·미국·영국·중국) 중 가장 경쟁력 있는 가격으로 출시된다.





