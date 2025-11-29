본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

미혼 여성 57% "영포티와 연애 고민된다"

김은하기자

입력2025.11.29 11:55

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세대 차이·권위적 이미지가 주된 이유로 꼽혀
女 연령 높을수록 결혼 가능성 긍정적 평가

결혼정보회사 듀오 조사 결과, 40대 중 비교적 젊은 감성의 '영포티(Young+Forty)' 남성과의 연애를 꺼리는 여성들이 다수를 차지하는 것으로 나타났다.


결혼정보회사 듀오 조사 결과, 40대 중 비교적 젊은 감성의 '영포티(Young+Forty)' 남성과의 연애를 꺼리는 여성들이 다수를 차지하는 것으로 나타났다. 픽사베이

결혼정보회사 듀오 조사 결과, 40대 중 비교적 젊은 감성의 '영포티(Young+Forty)' 남성과의 연애를 꺼리는 여성들이 다수를 차지하는 것으로 나타났다. 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

듀오가 지난 11월 14일부터 19일까지 25~34세 미혼 여성 1000명을 대상으로 진행한 설문에서 응답자의 57%가 영포티 남성과의 연애에 대해 주저한다고 답했다. 망설이는 이유로는 '젊은 척하거나 나이를 부정할 것 같아서'가 33%로 가장 많았고, '세대 차이로 대화나 공감이 어렵다'(30%), '권위적인 태도가 우려된다'(25%) 등이 뒤를 이었다. 전문가들은 "실제 행동보다는 이미지와 사회적 편견이 연애 결정에 영향을 준 것으로 보인다"고 분석했다.

영포티 남성의 전반적 이미지에 대한 질문에서는 부정적 평가가 두드러졌다. 응답자 중 44%가 '권위적이다'라고 느꼈고, 40%는 '세대 차이를 크게 느낀다', 35%는 '올드하게 보여 매력이 떨어진다'고 답했다.


반면 긍정적 평가를 내린 여성들은 경제적·사회적 안정(39%), 외모·자기관리 수준(31%), 책임감·진지함(14%) 등을 장점으로 꼽았다. 특히 안정성과 꾸준한 자기관리가 호감 형성에 중요한 요소로 작용하며, 단순한 나이보다는 이런 특성이 연애 호감에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.


연령대별 차이도 확인됐다. 30~34세 여성의 긍정 응답 비율은 17%로 25~29세(11%)보다 높았다. 결혼 가능성을 높게 보는 응답 역시 25~29세는 11%였지만 30~34세는 26%로 두 배 이상 차이가 났다.

영포티 남성과의 자연스러운 접점은 주로 직장·업무 관계(56%)였고, 취미·동호회(16%), 온라인 커뮤니티·SNS(16%)가 뒤를 이었다. 직장 중심 접점이 많아 연애로 발전하기 어려운 환경이 형성되지만, 소개팅과 같은 사적 자리에서는 긍정적 특성이 부각돼 관계 형성이 원활한 경우가 많았다.


이번 설문은 마크로밀엠브레인에 의뢰해 진행됐으며, 신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.10%포인트다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 치킨 1마리 안됩니다" 정부 방침에 난리난 치킨업계…'중량 표시' 논쟁 가열 "이제 치킨 1마리 안됩니다" 정부 방침에 난리난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직원에 "민주당 왜 뽑았어" 논란 일 커지자…민희진 "정치 간섭은 오해"

"아들 임관 직접 보겠다" 임세령, 이재용과 15년만에 재회

미혼 여성 57% "영포티와 연애 고민된다"

'한 마리'대신 '그램'?…치킨 중량 표시 논쟁 가열

"열흘 쓰자고 1t 버린다"…초단기 팝업이 부른 폐기물 대란

북한에 '짝퉁 스타벅스' 있다고?…"라부부 이벤트까지 한다"

치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당

새로운 이슈 보기