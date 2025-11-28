"새벽 배송 없으면 맞벌이 부부는 못 버텨요"…워킹맘의 절절한 호소

"새벽배송 없으면 맞벌이는 장보기 쉽지 않아"

새벽 배송 서비스를 자주 이용하는 소비자들을 중심으로 '새벽 배송 금지' 반대 여론이 확산하고 있다.

28일 국회 국민청원 게시판에 따르면 '새벽 배송 금지 및 제한 반대에 관한 청원'이라는 제목의 청원은 이날 오후 6시 기준 2만9486명의 동의를 받았다. 해당 청원은 다음 달 13일까지 5만명의 동의를 얻으면 국회 소관 상임위에 자동 회부된다.

배달에 나선 오토바이 배달원. 사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

청원인은 자신을 맞벌이 가정의 주부라고 소개하며 "최근 국토교통부가 주관한 택배 사회적 대화기구에서 민주노총이 '새벽 배송 전면 금지'를 요구했다는 소식을 듣고 지푸라기라도 잡는 심정으로 청원을 올리게 됐다"고 밝혔다.

그는 "저희 부부는 매일 늦은 퇴근과 육아 사이에서 허덕이고 있다"며 "아이들 저녁을 챙겨주고, 씻겨주고 집안일을 하다 보면 어느새 하루가 다 지나간다. 그런데 가게들이 이미 문 닫은 늦은 밤만 되면 아이들은 내일 학교에 물감 가져가야 한다고, 리코더 잃어버렸다고 그제야 말한다"고 했다.

이어 "그럴 때마다 새벽 배송으로 구매할 수 있어서 다행이라는 생각이 든다"며 "그러지 않으면 아침 일찍 문구점 열 때까지 기다렸다가 얼른 사주고 출근해야 하는데, 그러면 아침부터 너무 정신이 없다. 회사 늦으면 애들 때문에 늦었다고 말하기도 민망하다"고 토로했다.

그는 "저희 부부와 같은 맞벌이는 장 보는 것도 새벽 배송이 없었으면 쉽지 않은 일"이라며 "(새벽 배송은) 이미 국민들의 일상에서 떨어질 수 없는 필수 서비스나 마찬가지다. 저출산이 대한민국의 심각한 문제인 현실에서 육아를, 일상생활을 더 힘들게 하는 것"이라고 지적했다.

아울러 "새벽 배송 자체를 금지한다는 것은 올바른 접근이 아니라고 생각한다. 그 누구에게도 도움이 되지 않을 것"이라며 "제발 국민들에게 필요한 게 무엇인지 더 나은 방법을 국회와 국토교통부가 찾아주시길 바란다"고 강조했다.

한편 식료품 재료를 공급받는 소상공인들도 새벽 배송이 어려워질 경우, 매출에 타격을 입을 수밖에 없다고 우려의 목소리를 내고 있다.

소상공인연합회는 지난 9일 논평을 통해 "새벽 배송 금지 주장은 정부의 민생경제 회복 노력에 찬물을 끼얹는 행위"라며 "내수 부진으로 인한 역대급 위기 속에 온라인 판매로 겨우 활로를 모색하던 소상공인들에게 난데없는 새벽 배송 금지 논의는 크나큰 불안감을 넘어 생존의 위협으로 다가오고 있다"고 했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>