유한양행, '혁신형 제약기업 복지부장관상' 수상

최태원기자

입력2025.11.28 13:35

레이저티닙, 국산 항암제 최초 글로벌 품목허가 획득

유한양행 이 '2025년 보건산업 성과교류회'에서 보건복지부장관상을 수상했다고 28일 밝혔다.

조욱제 유한양행 대표이사(오른쪽)이 정경실 보건복지부 의료정책실장으로부터 '2025년 보건산업 성과교류회'에서 보건복지부장관상을 받고 있다. 유한양행

조욱제 유한양행 대표이사(오른쪽)이 정경실 보건복지부 의료정책실장으로부터 '2025년 보건산업 성과교류회'에서 보건복지부장관상을 받고 있다. 유한양행

유한양행은 국내 기술로 개발된 3세대 비소세포폐암 '레이저티닙(국내 제품명 '렉라자')'을 국산 항암제 최초로 미국 FDA(식품의약국) 품목 허가를 획득한 성과를 냈다.


보건복지부가 주최하고 한국보건산업진흥원이 주관하는 이번 행사는 보건의료 연구·개발(R&D) 30주년 기념식과 함께 진행되었다.

혁신형 제약기업은 정부가 신약 개발, 플랫폼 기술 구축 등 R&D 중심의 혁신 역량을 갖춘 국내 제약사를 심사해 인증하는 제도다. 이중 국민보건 향상과 제약산업 발전에 기여한 기업을 선정해 매년 표창하고 있다.


이날 행사에서 유한양행의 이준형 R&D 전략팀 이사가 유한양행의 오픈이노베이션과 '렉라자'에 대한 성과를 발표하는 자리를 가졌다. 발표는 신약 개발 성공률 제고 등 오픈 이노베이션을 도입하게 된 배경과 이를 통한 렉라자 성공 사례를 골자로 했다.


유한양행 관계자는 "이번 수상은 유한양행이 환자 중심의 혁신을 위해 지속적으로 노력해온 결과인 것 같다"며 "앞으로도 혁신 신약을 개발하는 기업으로서 온 인류의 건강과 행복에 이바지하기 위해 노력할 것"이라고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr


