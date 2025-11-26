본문 바로가기
도봉구청 브레이킹팀, 김홍열·오철제·권성희 등 국가대표 무더기 배출

김민진기자

입력2025.11.26 08:56

국가대표 6명 중 절반이 도봉구 소속

서울 도봉구(구청장 오언석)는 도봉구청 브레이킹팀 소속 김홍열·오철제·권성희 선수가 2026년도 브레이킹 국가대표로 선발됐다고 26일 밝혔다. 이들 세 선수는 지난 23일 열린 2025 브레이킹 K-시리즈 파이널 대회에서 각각 준우승(김홍열), 3위(오철제·권성희)를 기록하며 국가대표 자격을 확정 지었다.

김홍열 선수가 심사위원들 앞에서 브레이킹 기술을 선보이고 있다. 도봉구 제공.

브레이킹 국가대표는 브레이킹 K-시리즈 1·2차 전체 랭킹 포인트와 파이널 대회 성적을 합산해 선발하며, 내년 9~10월 일본 나고야·아이치에서 열리는 아시안게임에 남녀 각 2명의 국가대표가 출전한다. 도봉구청 소속 선수들은 그간의 활약으로 내년 아시안게임 출전 가능성에 기대를 모으고 있다.


오언석 도봉구청장은 “도봉구청 소속 선수들이 국가대표로 승선하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “우리 선수들이 도봉구의 위상과 대한민국의 위상을 드높일 수 있도록 앞으로도 선수 지원에 더욱 힘쓰도록 하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
