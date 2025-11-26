본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"쎄트렉아이, 기술유출 이슈로 불확실성 확대"

유현석기자

입력2025.11.26 08:34

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LS증권은 쎄트렉아이에 대해 국가 핵심기술 유출 이슈로 불확실성이 확대될 것이라고 26일 분석했다.

[클릭 e종목]"쎄트렉아이, 기술유출 이슈로 불확실성 확대"
AD
원본보기 아이콘

전날 한 경제매체는 쎄트렉아이와 이사회 의장이 국가핵심기술을 정부 허가 없이 아랍에미리트(UAE) 등에 기술이전한 혐의로 검찰에 넘겨졌다고 보도했다.


최정환 LS증권 연구원은 "산업기술보호법에 따르면 산업통상부는 국가핵심기술로 지정되어야 할 대상 기술을 선정할 수 있으며 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술을 활용해 수출하고자 하는 경우에는 사전에 산업통상부장관의 승인이 필요하다"며 "방위산업기술 보호법에 따르면 해당 기술이 방위산업기술에 해당할 경우 수출하기 위해선 방위사업청장의 허가가 필요하다"고 설명했다.

그러면서 "다양한 시나리오 가능한 상황으로 불확실성 확대"라며 "아직까지 결론이 나지 않은 사항으로 지켜 봐야한다"고 말했다.


최 연구원은 이번 유출 사고로 인해 ▲벌금 ▲수출통제 ▲정부사업 입찰 제한 등의 처벌이 있을 수 있다고 전망했다.


그는 "개인 및 법인 모두 처벌이 가능하며 산업기술보호법상 최대 65억원까지 벌금이 부과 가능하다"고 말했다. 이어 "기술이전에 기반한 위성체계의 수출통제, 다만 확대되고 있는 UAE와의 협력관계 및 방위와 우주산업의 성장성을 고려했을 때 산업 전반에 확대되지는 않을 것이라고 판단한다"며 "또한 군 관련 사업 포함 국내 내수 매출에 악영향"이라고 분석했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼 "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

산부인과·소아외과 의료사고 시 정부가 최대 15억 보장

새로운 이슈 보기