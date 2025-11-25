본문 바로가기
금산다락원, 오는 12월 18일 '해피 크리스마스 조성모 콘서트' 공연

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.25 11:36

국민 발라드 가수 조성모의 감미로운 목소리와 따뜻한 감성으로 감동 선사

사진=금산다락원 제공

사진=금산다락원 제공

연말을 맞아 국민 발라드 가수 조성모의 감미로운 목소리와 따뜻한 감성을 느낄 수 있는 무대가 금산에서 마련된다.


금산다락원은 오는 12월 18일 오후 7시 생명의 집 대공연장에서 연말 특별기획공연 해피 크리스마스 조성모 콘서트를 개최한다.

이번 콘서트는 국민 발라드 가수 조성모의 따뜻한 감성을 통해 한 해의 끝자락의 금산군민에게 잊지 못할 감동을 선사할 예정이다.


조성모 씨는 이번 공연을 위해 금산군민에게 직접 전하는 인사 영상도 촬영하며 남다른 애정과 기대를 드러냈다. 무대 연출에는 국내 최고 수준의 조명·음향·특수효과 전문팀이 참여해 완성도를 높였다.


빛과 음악, 감동이 어우러지는 무대를 통해 관객은 마치 한 편의 드라마 같은 크리스마스의 낭만을 만날 수 있다.

공연 예매는 금산다락원 홈페이지 및 금산군 예매시스템을 통해 할 수 있으며 12월 2일 오전 10시부터 금산군민을 대상으로 우선 시작되며, 남은 좌석에 한해 12월 3일 오전 10시부터 전국 예매를 진행한다. 1인당 2매까지 예매할 수 있다.


금산다락원 해피 크리스마스 조성모 콘서트에 관한 자세한 내용은 금산다락원 공연기획팀에 문의하면 된다.


김기호 금산다락원 담당자는 "이번 공연은 가수 조성모의 진심 어린 무대와 최고의 공연 연출이 어우러진 연말 최고의 콘서트"라며 "군민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

