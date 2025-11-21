본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

노점상 식자재에 표백제 '콸콸콸'…단속반에 들끓던 비난, 갑자기 조용해진 이유

방제일기자

입력2025.11.21 11:00

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

과잉 단속VS적절한 대처…누리꾼 의견 갈려
당국 "무허가 영업·지속적 경고 무시에 조처"

미국 보건당국 검사관이 비위생적인 길거리 음식을 단속하는 과정에서 노점상 식자재에 표백제를 들이부어 현지서 논란이 일고 있다. 20일(현지시간) 뉴욕포스트, 메트로 등 외신은 지난 주말 미국 콜로라도주 덴버에서 타코를 팔던 노점상에게 지역 보건부 소속 식품 안전 검사관들이 들이닥친 후 음식에 표백제를 들이부었다고 보도했다.

미국의 검사관이 길거리 노점상을 단속하며 표백제를 남은 음식에 부어버리는 모습. 인스타그램

미국의 검사관이 길거리 노점상을 단속하며 표백제를 남은 음식에 부어버리는 모습. 인스타그램

AD
원본보기 아이콘

노점상 주인은 검사관들이 가판에 놓인 음식물 폐기를 요구하자 재료들을 트럭에 싣기 시작했다. 이에 한 검사관이 대뜸 표백제를 남은 음식에 부어버렸다. 이 장면이 온라인상에 퍼지면서 과잉 단속을 비판하는 의견이 쏟아졌다. 처음 이 장면이 온라인상에 퍼지면서 과잉 단속이 아니냐는 비판이 나왔다. 극단적으로 대응한 해당 직원을 해고해야 한다는 목소리도 이어졌다. 하지만 검사관들이 이 같은 대응에 나선 데는 이유가 있었다. 알고 보니 이 노점상은 무허가 영업과 공중보건 위반으로 여러 차례 당국에 영업 중단 명령을 받았음에도 이를 무시하고 계속 영업을 이어왔던 상황이었다.

미국의 검사관이 길거리 노점상을 단속하며 표백제를 남은 음식에 부어버리는 모습. 인스타그램

미국의 검사관이 길거리 노점상을 단속하며 표백제를 남은 음식에 부어버리는 모습. 인스타그램

원본보기 아이콘

일부 누리꾼의 비판에 덴버 공중보건환경국(DDPHE)은 "이 노점상은 오염된 물로 손을 씻고, 고기를 상온에 보관하는 등 심각한 위생 문제가 있었다"며, "또 여러 차례 당국의 음식 폐기 명령을 거부하고, 재료를 트럭으로 옮겨 단속 나온 검사관들에게 보여주지 않았다"고 밝혔다. 또 DDPHE는 "노점상 주인의 방해와 현장 폐기처 부족, 오염된 음식의 양을 고려해 재포장과 보관, 판매를 막기 위한 신속하고 즉각적 대응으로 표백제를 사용했다"며 "단속 시 표백제 등 첨가물 사용은 질병 예방과 소비자 보호를 위한 표준적인 공중 보건 관행"이라고 강조했다. 이 가운데, 일각에서는 라틴계에 대한 인종차별적 단속이라는 지적도 나왔다. 그러나 당국은 영상 속 단속 요원이 라틴계라며 인종차별 지적에 선을 그었다.


해당 사실이 뒤늦게 알려지자 누리꾼은 "잘 대처했다. 수백 명의 목숨을 구한 것", "무면허 식품 판매업체는 영업을 허용해서는 안 된다" 등 검사관의 조치를 지지하는 반응이 늘어났다고 외신은 덧붙였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

영업익115% 상승 '역대급 실적' 해외서 더 주목…209만원 리포트까지 [양날개 편 삼성바이오]④ 영업익115% 상승 '역대급 실적' 해외서 더 주목…2... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

노점상 식자재에 표백제 '콸콸콸'…단속반에 들끓던 비난, 갑자기 조용해진 이유

BTS 정국 집 비번 '꾹꾹', 진에 기습 뽀뽀…日 여성들에 日 변호사 "처벌 가능"

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

서울 지하철 3노조 오늘 파업투표 종료…'교통대란' 오나

새로운 이슈 보기