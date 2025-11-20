사라지는 농촌 구할 마지막 희망?… 영양군, 농어촌 기본소득 선정 지자체 협력체계 참여

기본소득 추진 사항 공유



지역 간 상호 협력 강화

소비 기반이 취약한 지역에서 큰 효과를 발휘할 수 있을까?

경북 영양군은 지난 19일 청양군청 대회의실에서 개최된 지자체 협력체계 가동 회의에 공식 참석해 농어촌 기본소득 시범사업 정책 공유와 상호 협력 강화에 나섰다.

영양군, 농어촌기본소득 선정 지자체 협력체계 가동 참여. 영양군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협력체계는 농어촌 기본소득 제도의 안정적 시행과 지자체 간 정책 역량 강화를 목표로 구성된 것으로, 영양군을 비롯해 선정된 6개 지자체가(연천군, 정선군, 청양군, 순창군, 신안군, 남해군) 참여했다.

이날 회의에서는 시범사업 협의회 운영 방향과 지역 특화모델 발굴, 지역화폐 순환체계 구축 등 실질적 정책 운영 방안을 논의하며 향후 사업 추진 방향을 구체화했다.

오도창 군수는 "농어촌 기본소득은 농촌 인구 유지와 지역 경제 활성화를 위한 핵심 정책으로, 선정 지방자치단체 간 협력이 무엇보다 중요하다"며 "영양군이 선제적으로 축적한 준비 경험을 바탕으로 타지자체와 함께 대한민국 농촌의 새로운 표준모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

영양군은 다음 달 중 사업 지침을 확정하고 대상자 선정기준 안내 등 읍·면 주민 설명회를 순차적으로 추진할 계획이다. 또 농어촌기본소득 제도의 조기 정착을 위해 행정·민간단체가 함께 참여하는 민관 협력체계를 강화하고, 지역 여건에 맞는 운영모델을 마련해 사업의 안정성을 높여 나갈 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>