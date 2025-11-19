본문 바로가기
광주도시철도 2호선 1단계, 개통 목표 ‘2027년 말’ 재조정

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.19 09:41

언론사 홈 구독
두 차례 연기에 이어 공정 전면 재검토
2026년 말 공사 완료·1년 시운전 거쳐 개통
현재 토목 공정률 92~99%, 도로 개방 65%

광주시가 도시철도 2호선 1단계 개통 목표를 내부 재조정 끝에 '2027년 말'로 확정했다. 두 차례 연기에 이어 공정 전면 재검토를 거치며 개통 계획을 다시 한번 손봤다.


광주시는 2호선 1단계 전체 공정에 대한 재산정 결과 2026년 말까지 공사를 모두 마무리하고 약 1년간 시운전을 거쳐 2027년 말 개통하는 일정으로 조정했다고 19일 밝혔다. 토목·전기·통신·신호·선로 등 10개 주요 공정은 내년 말까지 완료한다는 계획이다.

공사가 한창 진행중인 광주 서구 금호동 도시철도 2호선 1단계 2공구 공사 현장 인근. 송보현 기자

공사가 한창 진행중인 광주 서구 금호동 도시철도 2호선 1단계 2공구 공사 현장 인근. 송보현 기자

도시철도 2호선 1단계 개통은 앞서 두 차례 미뤄졌다. 초기 공정 지연과 난공사 구간으로 2023년 말 → 2024년 말, 이후 시운전 일정 반영 등으로 2024년 말 → 2026년 말로 각각 연기됐다. 최근 공사 중 다수의 지하 암반이 드러나고 인근 지역 민원이 이어지면서 공정 일정 전면 조정이 불가피해졌다.

광주시는 잦은 개통 시기 번복이 시민 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다는 이유로 그간 발표에 신중했다. 그러나 내부 검토를 마친 뒤 2027년 말 개통을 추진하는 계획을 확정한 것으로 알려졌다.


김준영 광주시 시민안전실장은 18일 한 방송사 토론회에서 "2027년 말 개통을 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.


10월 말 기준 2호선 1단계 토목 공정률은 1~6공구 모두 92~99%다. 광주시는 내달 22일까지 건설 구간 도로 개통을 약속했으며, 현재 도로 개방률은 평균 65% 수준이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
