광주도시철도 2호선 1단계, 개통 목표 ‘2027년 말’ 재조정

두 차례 연기에 이어 공정 전면 재검토

2026년 말 공사 완료·1년 시운전 거쳐 개통

현재 토목 공정률 92~99%, 도로 개방 65%

광주시가 도시철도 2호선 1단계 개통 목표를 내부 재조정 끝에 '2027년 말'로 확정했다. 두 차례 연기에 이어 공정 전면 재검토를 거치며 개통 계획을 다시 한번 손봤다.

광주시는 2호선 1단계 전체 공정에 대한 재산정 결과 2026년 말까지 공사를 모두 마무리하고 약 1년간 시운전을 거쳐 2027년 말 개통하는 일정으로 조정했다고 19일 밝혔다. 토목·전기·통신·신호·선로 등 10개 주요 공정은 내년 말까지 완료한다는 계획이다.

공사가 한창 진행중인 광주 서구 금호동 도시철도 2호선 1단계 2공구 공사 현장 인근. 송보현 기자

도시철도 2호선 1단계 개통은 앞서 두 차례 미뤄졌다. 초기 공정 지연과 난공사 구간으로 2023년 말 → 2024년 말, 이후 시운전 일정 반영 등으로 2024년 말 → 2026년 말로 각각 연기됐다. 최근 공사 중 다수의 지하 암반이 드러나고 인근 지역 민원이 이어지면서 공정 일정 전면 조정이 불가피해졌다.

광주시는 잦은 개통 시기 번복이 시민 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다는 이유로 그간 발표에 신중했다. 그러나 내부 검토를 마친 뒤 2027년 말 개통을 추진하는 계획을 확정한 것으로 알려졌다.

김준영 광주시 시민안전실장은 18일 한 방송사 토론회에서 "2027년 말 개통을 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.

10월 말 기준 2호선 1단계 토목 공정률은 1~6공구 모두 92~99%다. 광주시는 내달 22일까지 건설 구간 도로 개통을 약속했으며, 현재 도로 개방률은 평균 65% 수준이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



