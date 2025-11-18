동국제약, 반려동물 전용 제품 '캐니덴트·캐니스킨' 선보여

"올바른 케어 습관, 반려동물 건강 지키는 첫걸음"

동물용 의약외품 치약 '캐니덴트'와 반려동물 전용 보습크림 '캐니스킨'. 동국제약 AD 원본보기 아이콘

반려동물 역시 사람과 같이 꾸준한 구강 위생 관리가 필요하다. 반려견과 반려묘의 경우 사람보다 치석이 생성되는 속도가 빨라 치주염이나 구내염 등 구강 질환에 취약하다. 치태가 치석으로 변하기까지는 약 24시간이 걸리므로, 하루 한 번 이상 양치를 시켜 주어야 한다.

캐니덴트는 반려동물 전용의 동물용 의약외품 치약으로, 브로멜라인·덱스트라나아제·리소짐 등 단백질 분해효소가 구강 내 청결을 유지하고 세균과 플라그를 분해하는 데 도움을 준다. 프로폴리스, 스피룰리나플라텐시스 등 잇몸 건강과 구취 제거를 위한 20종 이상의 자연 유래 추출물을 함유했다. 칫솔질 없이도 손가락을 활용해 치아 사이까지 고르게 도포할 수 있으며, 구강 내 밀착력도 우수해 칫솔질이 어려운 반려동물에게도 손쉽게 사용할 수 있다. 반려동물의 기호성이 높은 닭고기향과 고구마향으로 구성해 사용 거부감을 낮췄다.

반려동물의 피부 역시 건조하지 않도록 관리해야 한다. 반려견과 반려묘의 피부는 사람보다 1/3 수준으로 얇아 수분 손실이 빠르고 피부 질환도 잦다. 반려동물은 건조함으로 인한 가려움 때문에 반복적으로 긁거나 핥기, 씹는 등의 행동이 나타날 수 있어 세심한 보습 관리가 필요하다.

반려동물 전용 보습크림 캐니스킨은 병풀추출물과 마데카소사이드 성분을 2% 고함량으로 함유해 피부 보습과 진정에 효과적이다. 제품에 포함된 30종 이상의 자연 유래 성분이 반려동물의 피부 보습과 발바닥 갈라짐 완화에 도움을 준다. 끈적임 없는 크림 제형으로 반려동물의 피부에 잔여감 없이 흡수되며, 먼지나 털 등 오염 물질이 잘 달라붙지 않는 튜브 타입 용기로 위생적인 사용이 가능하다. 젖은 수건이나 반려동물 전용 물티슈로 제품 바를 부위를 깨끗하게 닦은 뒤, 크림을 적당량 덜어 피부나 얼굴의 건조한 부위에 부드럽게 펴 바르면 된다.

동국제약 관계자는 "동국제약은 반려동물의 보다 건강하고 편안한 생활을 위해 다양한 반려동물 전용 제품을 기획 및 출시하고 있다"며 "보호자의 관심과 올바른 케어 습관이 반려동물의 평생 건강을 지키는 첫걸음"이라고 말했다.





