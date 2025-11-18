삼성중공업, ORC 폐열회수 발전기 국내 첫 해상 실증 돌입

HMM 컨테이너선에 실증 탑재

연료 230t·CO₂ 700t 절감 기대

삼성중공업이 독자 개발한 유기 랭킨 사이클(ORC) 기반 폐열 회수 발전시스템의 해상 실증에 나선다. 국내에서는 처음 시도되는 실증으로, 이 기술은 선박 운항 과정에서 버려지는 중저온 폐열을 전력으로 바꿔 연료 사용과 탄소배출을 줄이는 것이 특징이다.

(왼쪽부터)삼성중공업 이호기 친환경연구센터장, HMM 김민강 안전보건본부장, 이민걸 파나시아 대표이사. 삼성중공업 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성중공업은 18일 HMM, 파나시아와 ORC 폐열 회수 시스템 해상 실증을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 세 회사는 공동 워킹그룹을 꾸리고 HMM이 운항 중인 1만6000TEU급 컨테이너선에 250kW급 ORC 발전기를 탑재해 2026년 하반기부터 본격적인 해상 실증을 진행할 계획이다.

ORC 폐열 회수 시스템은 물보다 끓는점이 낮은 유기 열매체를 활용해 70∼300℃의 중저온 폐열을 전기로 전환하는 기술이다. 기존 스팀 방식 폐열 회수 시스템이 300∼600℃의 고온 폐열만 이용할 수 있어 적용 범위가 제한됐던 점을 극복했다.

삼성중공업이 개발한 '가변 압력 방식 ORC'는 다양한 운전 조건에서 폐열 활용 효율을 극대화한 것이다. 육상 실증을 이미 마친 상태로, 지난 5월 미국선급(ABS)으로부터 기술 인증을 획득했다.

세 회사는 국내 최초 해상 실증을 통해 ▲폐열 회수 효과 ▲해상 운전 데이터 ▲기술적·경제적 타당성 등을 검증할 계획이다. 연간 약 230t의 연료와 700t의 CO₂ 감축 효과가 기대된다.

이호기 삼성중공업 친환경연구센터장(상무)은 "이번 실증은 폐열 회수 발전 기술의 상용화 가능성을 크게 높일 계기"라며 "에너지 효율을 높이고 탄소배출을 줄이는 친환경 기술 고도화에 속도를 내겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>