거창군, 유기농 복합단지 생산자 조직화 설명회 개최

경남 거창군은 미래농업복합교육관에서 구인모 군수를 비롯해 관련 농업인과 지역활동가 등 70명이 참석해 유기농 복합단지 생산자 조직화 시행계획수립 용역 기초자료 조사를 위한 설명회를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 설명회는 재배가 까다로워 생산이 힘든 소규모재배 친환경 농가, 토종농가를 대상으로 용역사인 ㈜그린 농산업 연구소 주관으로 열렸으며, 친환경 농업협회, 거창 토종살림을 비롯한 지역활동가 민관합동으로 진행됐다.

거창군 유기농복합단지 생산자 조직화 설명회 진행 현장 사진

군은 향후 추가 일정들을 통해 얻은 농가별 재배면적과 시기별 생산량, 판로 기본현황과 기획생산 가능 여부를 바탕으로 유기농 복합단지에 친환경·토종농산물을 공급할 생산자를 단계적으로 발굴해 나갈 계획이다.

거창 창포원에 조성될 유기농 복합단지는 지역 친환경농업의 생산·유통·체험이 어우러진 복합공간으로 친환경 로컬매장, 유기농 레스토랑과 카페, 가공실, 체험장, 씨앗도서관, 창업활성화센터 등 다양한 시설이 들어서게 된다.

구인모 군수는 "유기농 복합단지는 거창의 친환경 농업인들이 중심이 되어 친환경농업의 가치를 소비자와 미래세대에게 전달하는 거점이 될 것"이라며 유기농 복합단지의 성공적인 조성과 지속 가능한 친환경농업 실현을 위해 많은 관심과 동참을 당부했다.





