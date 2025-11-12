완주군, 22일 '아이 키우기 페스타' 행사

세이브더칠드런과 함께…"긍정적인 양육 문화 확산"

영화 관람·전문가 강연·힐링 토크콘서트 등 구성

전북 완주군은 오는 22일 완주군청 문예회관에서 세이브더칠드런과 함께 '긍정적으로 아이 키우기 페스타' 행사를 연다고 12일 밝혔다.

세이브더 칠드런은 최근 저출산 심화와 육아 스트레스 증가, 아동학대 등의 사회 문제가 대두되면서 자녀의 건강한 성장을 위한 부모의 긍정적 양육 역량이 어느 때보다 강조되고 되면서, 긍정적 아이키우기 페스타를 전국의 4개 도시에서 추진하고 있다.

긍정적으로아기키우기페스타 행사 포스터. 완주군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 지역 아동 삶의 질 지표와 양육 스트레스 수준을 분석해 교육 수요가 높은 지역으로 선정돼 모든 양육자에게 보편적 교육 기회를 제공하기 위해 나섰다.

이번 페스타는 완주군민 300명을 대상으로 영화 관람, 전문가 강연, 힐링 토크콘서트, 체험 활동 등 다채로운 프로그램으로 구성된다.

'영화로 배우는 긍정 양육, 아이와 함께 성장하는 부모'라는 슬로건 아래 진행되며, 긍정 양육 인식을 지역사회에 확산하는 것을 목표로 한다.

1부에서 영화와 긍정 양육 강연은 2024년 아동권리영화제 수상작인 단편 영화 '콘'을 상영하며 시작된다. 영화는 부모-자녀 관계를 성찰하는 기회를 제공하며, 이후 세이브더칠드런 백지은 슈퍼바이저의 강연으로 이어져 긍정 양육의 핵심인 '따뜻함과 구조화' 실천 방안과 건강한 소통 방법을 구체적으로 제시한다.

2부에서 힐링 토크콘서트 및 공연은 김윤나 소장(말마음 연구소)의 강연과 가수 부부 천재(커피소년&제이래빗 혜선)의 힐링 공연이 진행된다. 토크콘서트에서는 백지은 슈퍼바이저, 김윤나 소장, 영화 '콘'의 유지인 감독이 패널로 참여해 사전 및 현장 질문을 바탕으로 양육 고민을 나누고 실질적인 해결 방안을 모색한다.

이번 페스타 행사는 '양육과 육아에 관심 있다면 누구나 무료로 신청할 수 있으며, SNS나 유튜브 채널을 통한 이벤트도 진행한다. 자세한 사항은 세이브더 칠드런 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

유희태 군수는 "이번 페스타를 통해 군민들이 긍정적인 양육의 중요성을 인식하고, 아이와 함께 성장하는 행복한 시간을 보내길 바란다"며 "앞으로도 완주군민의 요구에 맞는 다양한 형태의 양육 지원 프로그램을 지속적으로 추진 해나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>