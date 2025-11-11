삼성화재 "전립선암 매년 13.6%↑…60대 이상 고령자가 86%"

전립선암이 매년 13.6%씩 증가하며 올해 남성암 1위로 등극한 것으로 나타났다.

삼성화재는 보험금 빅데이터를 분석한 결과를 11일 발표했다. 이번 조사에서 전립선암은 매년 13.6%의 빠른 속도로 증가하고 있었다. 60대 이상 고령자의 전립선암 발병 비중은 전체에서 85.6%를 차지했다.

2015년부터 지난해까지 전립선암 진단고객 2596명 분석결과 수술치료에서 로봇수술 비중이 85% 이상이었다. 로봇수술은 본인 부담 의료비 평균이 1100만원으로 고가의 비급여 수술이지만 수술 후 낮은 합병증 발병률로 선호도가 높은 것으로 추정된다.

삼성화재 본사. 삼성화재 AD 원본보기 아이콘

합병증 증상에 대한 분석 결과 요실금은 수술방법에 따라 큰 차이를 보이지 않았다. 로봇수술의 경우 배뇨장애 합병증 발병률은 일반수술보다 1.3% 낮게 나타나고 혈뇨는 거의 확인되지 않았다. 70대이상 고연령의 수술 비중은 상대적으로 낮았다. 하지만 로봇수술을 하는 비중은 다른 연령과 유사했다.

전립선암은 대부분 초기에는 특별한 자각 증상이 없고 암이 어느 정도 진행되기 전까지는 무증상인 경우가 많았다. 이에 조기 진단이 어렵지만 전립선질환자는 정기적인 전립선특이항원(PSA) 선별검사를 통해 초기 진단 가능성이 높아지는 것으로 나타났다.

삼성화재 분석결과 전립선암 22.5%의 환자가 전립선염과 전립선비대 등 전립선질환을 진단 전에 보유했다. 전립선질환자는 미보유자 대비 암 진단 후 1년 내 치료종결 비중이 4.2% 높았다. 수술 단독 치료 비중 역시 4.5% 높아 조기 발견이 치료 경과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 삼성화재는 50세부터 1년마다 선별검사를 하는 것을 권장했다.

이해성 삼성화재 헬스케어사업팀 상무는 "남성암 1위 전립선암 빅데이터 분석을 통해 환자들의 고충을 이해하고 고객 중심의 보장 공백을 면밀히 파악하고자 했다"며 "앞으로도 치료와 더불어 암 이후의 삶까지 고객에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>