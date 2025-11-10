코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복

코스피 장중 4090선 터치

코스닥 1%대 강세 마감

10일 코스피는 3% 올라 4070선에서 거래를 마쳤다. 코스닥은 1%대 상승률로 마감했다. 미국 연방정부 셧다운 해제 기대감과 국내 배당소득 분리과세 완화 추진 소식이 시장을 끌어올린 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 전장 대비 3.02% 오른 4073.24에 장을 마감했다. 지수는 전 거래일보다 0.96% 뛴 3991.87로 출발한 뒤 꾸준히 오름폭을 키워 장중 한때 4092.91까지 오르기도 했다. 다만 장 후반에 상승분을 일부 반납했다.

기관이 1조3078억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 반면 개인과 외국인은 각각 1조1609억원, 1542억원을 팔아치웠다.

국내 반도체 투톱인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,600 전일대비 2,700 등락률 +2.76% 거래량 23,415,247 전일가 97,900 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 더 높아진 온실가스 감축 상한선…산업계 "주력산업 손발 스스로 묶는 것"코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 606,000 전일대비 26,000 등락률 +4.48% 거래량 4,868,645 전일가 580,000 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세지주사·금융지주, 주주환원 기대감에 강세 전 종목 시세 보기 close 가 각각 2.76%, 4.48% 뛰며 시장에 긍정적 영향을 줬다. 이들의 종가는 각각 10만600원, 60만6000원으로 '10만전자', '60만닉스'를 탈환했다. 이 밖에도 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 465,500 전일대비 2,000 등락률 +0.43% 거래량 244,077 전일가 463,500 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세기회는 기다리지 않는다…연 4%대 금리로 주식자금 4배까지 확보 전 종목 시세 보기 close (0.43%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 6,500 등락률 +2.46% 거래량 692,464 전일가 264,000 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 더 높아진 온실가스 감축 상한선…산업계 "주력산업 손발 스스로 묶는 것"현대캐피탈, 현대차 앱 '내차 금융관리' 서비스 출시 전 종목 시세 보기 close (2.46%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 79,600 전일대비 1,700 등락률 +2.18% 거래량 4,562,734 전일가 77,900 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세지주사·금융지주, 주주환원 기대감에 강세 전 종목 시세 보기 close (2.18%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 965,000 전일대비 42,000 등락률 +4.55% 거래량 150,467 전일가 923,000 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (4.55%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 5,300 등락률 +4.28% 거래량 1,775,327 전일가 123,700 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 KB금융, ESG 위험관리 역량 최고 수준 인정받아미수ㆍ신용 대환을 연 4%대 최저금리로...저가매수 자금도 4배까지 전 종목 시세 보기 close (4.28%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 538,000 전일대비 17,000 등락률 +3.26% 거래량 182,267 전일가 521,000 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 HD현대중공업, 방콕 방산 전시회서 최신 함정 공개…태국 수출 교두보코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세미·중 견제 속 반사이익…HD현대중공업, 태국 선사 초대형선 수주 전 종목 시세 보기 close (3.26%) 등이 모두 상승 마감했다.

업종별로 살펴보면 부동산(-0.14%)을 제외하고 전 업종이 상승세를 보였다. 증권(6.54%) 전기·가스(4.45%) 보험(4.08%) 금융(4.02%) 유통(3.91%) 화학(3.57%) 전기·전자(3.23%) 섬유·의류(3.11%) 제조(2.91%) 등의 순으로 상승 폭이 컸다.

이날 코스닥은 전장보다 1.32% 오른 888.35에 마감했다. 지수는 전 거래일 대비 0.64% 오른 882.44로 출발한 직후 하락 전환했으나, 다시 상승세로 돌아섰다. 이후 꾸준히 오르며 장중 한때 889.08까지 올랐다.

기관이 660억원을 사들이며 시장을 주도했다. 반면 개인과 외국인은 각각 374억원, 292억원을 내다 팔았다.

시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 153,800 전일대비 2,700 등락률 +1.79% 거래량 328,529 전일가 151,100 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세기회는 기다리지 않는다…연 4%대 금리로 주식자금 4배까지 확보롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (1.79%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 87,900 전일대비 700 등락률 +0.80% 거래량 4,185,691 전일가 87,200 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 신용미수대환 자금을 연 4%대 금리로 당일 마련...저가매수 자금도 OK코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (0.80%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,950 전일대비 1,350 등락률 +2.84% 거래량 716,378 전일가 47,600 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 신용미수대환 자금을 연 4%대 금리로 당일 마련...저가매수 자금도 OK코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세기회는 기다리지 않는다…연 4%대 금리로 주식자금 4배까지 확보 전 종목 시세 보기 close (2.84%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 495,500 전일대비 7,000 등락률 +1.43% 거래량 149,139 전일가 488,500 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세[마켓 ING]4000선 내준 코스피, 당분간 숨고르기 예상롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (1.43%) 등이 오른 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 522,000 전일대비 6,000 등락률 -1.14% 거래량 328,253 전일가 528,000 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 신용미수대환 자금을 연 4%대 금리로 당일 마련...저가매수 자금도 OK코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.14%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 278,000 전일대비 8,000 등락률 -2.80% 거래량 232,191 전일가 286,000 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락코스피, 하루 만에 반등…반도체株 저가 매수 유입 전 종목 시세 보기 close (-2.80%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 100,500 전일대비 800 등락률 -0.79% 거래량 462,553 전일가 101,300 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락코스피, 하루 만에 반등…반도체株 저가 매수 유입 전 종목 시세 보기 close (-0.79%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 148,400 전일대비 400 등락률 -0.27% 거래량 175,811 전일가 148,800 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락코스피, 하루 만에 반등…반도체株 저가 매수 유입 전 종목 시세 보기 close (-0.27%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 214,000 전일대비 6,500 등락률 -2.95% 거래량 129,480 전일가 220,500 2025.11.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락코스피, 하루 만에 반등…반도체株 저가 매수 유입 전 종목 시세 보기 close (-2.95%) 등은 하락 마감했다.

업종별로는 일반서비스(-0.20%)를 제외하고 비금속(5.34%) 유통(3.50%) 섬유·의류(2.88%) 통신(2.52%) 운송장비·부품·IT서비스(2.45%) 종이·목재(2.24%) 화학(2.21%) 의료·정밀기기(2.20%) 등의 순으로 높은 상승률을 보였다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "미국 셧다운 해제 기대감이 증시 분위기 전환 요인으로 작용했다"며 "이후 미국 민주당과 공화당 추가 협상 추이를 지켜봐야 한다. 내일 개막하는 중국 연중 최대 쇼핑 행사인 광군제도 중요 이벤트"라고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



