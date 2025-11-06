롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락

6일 국내 증시가 혼조세로 마감했다. 2%대 상승 출발했던 코스피는 장중 하락세로 돌아서며 한때 4000선을 내주기도 했으나 개인과 기관의 반발 매수세가 유입되며 전날에 이어 4000선 사수에 성공했다.

이날 코스피는 전일 대비 22.03포인트(0.55%) 오른 4026.45에 거래를 마쳤다. 앞서 지수는 전장보다 88.04포인트(2.20%) 뛴 4092.46으로 출발했으나 외인의 매도세가 짙어지며 오름폭이 축소됐다.

외국인이 홀로 1조6999억원어치를 내다 판 반면 개인과 기관은 각각 8847억원, 8302억원을 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 코스피200 선물시장에선 기관이 7622억원을 순매도했고, 개인과 외국인이 각각 1599억원, 7304억원을 사들였다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 125,300 전일대비 3,700 등락률 +3.04% 거래량 1,715,191 전일가 121,600 2025.11.06 15:30 기준 (3.04%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 593,000 전일대비 14,000 등락률 +2.42% 거래량 5,186,297 전일가 579,000 2025.11.06 15:30 기준 (2.42%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 970,000 전일대비 20,000 등락률 +2.11% 거래량 142,073 전일가 950,000 2025.11.06 15:30 기준 (2.11%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 470,000 전일대비 6,000 등락률 +1.29% 거래량 600,184 전일가 464,000 2025.11.06 15:30 기준 (1.29%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 1,000 등락률 +0.90% 거래량 865,031 전일가 111,000 2025.11.06 15:30 기준 (0.90%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 686,561 전일가 268,500 2025.11.06 15:30 기준 (0.19%)가 오른 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 4,300 등락률 -5.14% 거래량 9,627,107 전일가 83,600 2025.11.06 15:30 기준 (-5.14%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 99,200 전일대비 1,400 등락률 -1.39% 거래량 28,494,232 전일가 100,600 2025.11.06 15:30 기준 (-1.39%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 525,000 전일대비 3,000 등락률 -0.57% 거래량 160,927 전일가 528,000 2025.11.06 15:30 기준 (-0.57%)은 내렸다.

같은 날 코스닥은 3.72포인트(0.41%) 내린 898.17로 마무리했다. 앞서 지수는 13.54포인트(1.50%) 상승한 915.43에 출발했으나 장중 약세로 전환했다. 외국인이 홀로 1314억원을 팔아치웠고 개인과 기관이 각각 1321억원, 52억원을 순매수했다.

코스닥 시총 상위권 중에선 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 418,500 전일대비 39,500 등락률 -8.62% 거래량 465,080 전일가 458,000 2025.11.06 15:30 기준 (-8.62%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,500 전일대비 3,900 등락률 -7.17% 거래량 1,265,134 전일가 54,400 2025.11.06 15:30 기준 (-7.17%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 252,000 전일대비 10,000 등락률 -3.82% 거래량 130,891 전일가 262,000 2025.11.06 15:30 기준 (-3.82%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 494,000 전일대비 14,000 등락률 -2.76% 거래량 139,178 전일가 508,000 2025.11.06 15:30 기준 (-2.76%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 228,000 전일대비 4,500 등락률 -1.94% 거래량 133,345 전일가 232,500 2025.11.06 15:30 기준 (-1.94%)이 하락했다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 547,000 전일대비 18,000 등락률 +3.40% 거래량 763,513 전일가 529,000 2025.11.06 15:30 기준 (3.40%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 153,100 전일대비 1,100 등락률 +0.72% 거래량 473,725 전일가 152,000 2025.11.06 15:30 기준 (0.72%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 104,400 전일대비 600 등락률 +0.58% 거래량 797,391 전일가 103,800 2025.11.06 15:30 기준 (0.58%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,200 전일대비 400 등락률 +0.43% 거래량 5,592,084 전일가 92,800 2025.11.06 15:30 기준 (0.43%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 158,000 전일대비 100 등락률 +0.06% 거래량 429,277 전일가 157,900 2025.11.06 15:30 기준 (0.06%)은 상승했다.

업종별로는 손해보험(+5.81%), 전자제품(+5.44%), 전기유틸리티(+4.83%), 석유가스(+4.03%)가 뛰었다. 반면 미디어 서비스(-4.28%), 화장품(-4.23%), 인터넷 소매(-4.07%), 기계(-3.71%) 부문은 조정을 받았다.





