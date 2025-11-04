본문 바로가기
호남

순창군, 7~27일 '찍GO! 받GO! 투어' 이벤트

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.04 15:28

강천산군립공원서 진행
관광객 480명에 기념품 제공

전북 순창군이 가을 관광 성수기를 맞아 오는 7~27일까지 3주간 강천산군립공원에서 '찍GO! 받GO! 투어 이벤트'를 진행한다.

순창군이 가을 관광 성수기를 맞아 오는 7~27일까지 3주간 강천산군립공원에서 '찍GO! 받GO! 투어 이벤트'를 진행한다. 순창군 제공

4일 군에 따르면 이번 행사는 강천산을 찾는 관광객들에게 자연유산의 가치와 보전의 중요성을 알리고 지역 내 소비 활성화를 유도하고자 기획됐다.


이벤트는 총 480명의 강천산 입장객을 대상으로 선착순으로 참여가 가능하며, 순창군민은 제외된다.

참여 방법은 강천산 내 '모과나무(강천사 앞 위치)'를 배경으로 인증사진을 찍고, 순창군 관내에서 사용한 1인당 1만원 이상의 당일 영수증을 가지고 강천산 종합관광안내소를 방문하면 된다.


안내소에서는 신분증 확인 및 간단한 수령 명단 작성 후 장류 세트(된장, 고추장, 쌈장 각 120g)를 기념품으로 받을 수 있다.


이번 이벤트는 순창의 대표 관광지인 강천산의 아름다운 가을 풍경을 배경으로 자연과 지역 특산품이 함께 어우러진다는 점에서 관광객들에게 작지만 특별한 추억과 만족감을 선사할 것으로 기대된다.

군 관계자는 "올가을, 강천산의 아름다움을 담은 한 장의 사진이 따뜻한 선물로 이어지길 바란다"며 "앞으로도 순창의 자연과 문화를 접목한 다양한 체험 이벤트를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
