[NGO지금] 희망브리지-배럴, 기후난민 어린이 위한 '희망T 캠페인'

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 10월 31일부터 워터 스포츠 브랜드 ㈜배럴(대표이사 박영준)과 함께 전 세계 기후난민 어린이를 돕기 위한 '배럴×희망T 캠페인'을 진행한다. '희망T 캠페인'은 지난 12년간 10만여 명이 참여한 희망브리지의 대표 참여형 나눔 캠페인이다. 참여자가 캠페인 키트 구성품을 활용해 직접 그려 완성한 티셔츠는 전 세계 기후난민 어린이들에게 전달된다. 배럴은 바다의 생명력을 상징하는 돌고래·거북이·펭귄·오리 등 귀여운 캐릭터를 담은 도안을 제작해 참여자들이 티셔츠 위에 직접 색칠하고 꾸미며 아이들에게 희망의 마음을 전할 수 있도록 했다. 희망T를 완성한 뒤 인스타그램에 '#배럴X희망T캠페인' 해시태그와 함께 게시물을 올리면, 추첨을 통해 총 50명에게 ▲드라이 슬링 백 ▲샌디 백팩 ▲스위머즈 스윔 백 등 배럴의 인기 제품을 선물로 증정한다. 이벤트는 12월 15일까지 참여 가능하다.

대한적십자사(회장 김철수)는 전국은행연합회와 함께 참여형 기부 캠페인 '누구나 DiY 기부 캠페인 시즌4'를 11월 3일부터 12월 5일까지 진행한다. 올해로 4회째를 맞은 이번 캠페인은 은행권 사회공헌 플랫폼 '뱅크잇(BANKiT)'을 통해 진행되며, '좋아요·공유·댓글 달기'등 간단한 참여만으로도 기부에 참여할 수 있는 디지털 참여형 기부 캠페인이다. 캠페인 참여자들은 '기부 성향 테스트'를 통해 자신에게 어울리는 기부 유형과 성향 결과를 확인하며, 자신이 어떤 방식의 나눔에 공감하는지를 알아보는 참여형 기부 경험을 즐길 수 있다. 참여자는 뱅크잇 앱 또는 웹사이트에서 '좋아요' 클릭시 1만 원, '공유' 시 1만원, '댓글 달기' 시 2만 원, 최대 4만 원의 기부금을 적립할 수 있다. 참여자가 직접 금액을 내지 않아도, 은행권이 대신 기부금을 적립하는 참여 매칭 기부 방식으로 운영된다. 모인 기부금은 대한적십자사를 통해 취약계층을 위한 생필품 지원에 사용될 예정이다.

국제구조위원회(International Rescue Committee: IRC, 한국 대표: 이은영)는 지난달 30일 서울 성동구 성수동 코사이어티에서 첫 공식 후원자 모임 'Hello, Yellow'를 개최했다. 행사는 국제구조위원회의 환영 인사와 후원에 대한 감사로 문을 열었으며, 폴앤마크 이사이자 국제구조위원회 후원자인 우명훈 이사가 사회를 맡았다. 이어 △국제구조위원회 홍보대사 오민애 배우 △김시원 더버터 편집장 △이은영 국제구조위원회 한국 대표가 참여한 패널 대담으로 이어졌다. 세 연사는 각자의 경험을 바탕으로 현장의 메시지, 나눔의 가치를 다양한 관점에서 전하며 후원자들의 깊은 공감을 이끌었다. 이은영 국제구조위원회 한국 대표는 "기부가 '보이지 않는 선행'에서 머물렀다면, 이제는 그 경험을 나누며 선한 영향력을 확산해 나갈 때라고 생각한다"라며, "여러분의 사랑이 한 곳에 머무는 것이 아니라, 지구 반대편까지 흘러가 희망의 선순환을 만들어가는 여정에 함께해 주시길 바란다"고 전했다.

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)가 지난달 28일 서울 여의도 KBS에서 '2025 사랑의열매 기부자 가치의 밤'을 개최했다. 올해 공헌장 수상자는 기부 부문 김거석 씨, 시민참여 부문 경상북도자원봉사센터, 봉사 부문 영덕군나눔봉사단이다. 김거석 씨는 호텔 경비원으로 일하며 자수성가한 투자자로, 국내 최초로 비트코인을 기부하며 새로운 나눔의 가능성을 열었다. 경상북도자원봉사센터는 산불 피해 복구와 지역사회 자원봉사 활성화 등 재난 현장에서 신속한 지원체계를 구축해 시민참여형 나눔 확산에 기여했으며, 영덕군나눔봉사단은 12년 동안 꾸준한 정기기부와 착한가게 발굴, 거리모금 활동을 이어오며 지역사회 나눔문화 정착에 힘써왔다. 수상자들은 가족과 지인, 관계자들과 함께 수상의 기쁨을 나누며, 이어서 진행된 '열린음악회' 기부자 가치의 밤 특집방송 녹화 무대를 함께 관람했다. KBS '열린음악회' 나눔특집 방송은 11월 30일 오후 5시 40분에 방영될 예정이다.





