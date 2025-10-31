[인사]OCI홀딩스

◆승진
▲황창민 OCI홀딩스 재경실장(상무) ▲신흥섭 OCI 정밀소재사업본부장(상무) ▲김종길 OCI 기초소재사업본부장(상무) ▲신창희 DCRE 경영관리실장(상무) ▲이충희 DCRE 개발사업실장(상무) ▲이수형 OCI 익산공장장(상무보) ▲안현성 OCI 내부회계부장(상무보) ▲이정재 OCI 소재솔루션사업부장(상무보) ▲김민규 부광약품 경영전략본부장(전무)
◆전보
▲김원현 OCI SE 사장 ▲정승용 OCI TerraSus Technology & Safety Officer(Principal Director) ▲한 철 OCI 기술안전본부장(전무) ▲황세연 OCI 중앙연구소장(전무) ▲곽기훈 OCI TerraSus 공동 최고경영자(CEO)(President) ▲서성원 베트남 합작법인(JV) CEO(President) 내정 ▲김창열 OCI Kumho 최고기술관리자(CTO)(Senior Director) ▲이준화 OCI HR Management/Employee Relations부장(상무보) ▲최형진 OCI HR Development/General Affairs부장(상무보) ▲주현석 OCI 실리콘/전자소재사업부장(담당): OCI Specialty 사장 겸직
꼭 봐야할 주요뉴스"트럼프, 그냥 한국 남아서 왕이나 해라"…금관 선... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>