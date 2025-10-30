본문 바로가기
SK브로드밴드 신임 사장에 김성수 유선·미디어사업부장

김보경기자

입력2025.10.30 10:43

SK그룹 내 30년 경력 보유
유선·미디어 사업 서비스 혁신

SK브로드밴드는 김성수 유선·미디어사업부장(사진)을 신임 사장(CEO)으로 선임했다고 30일 밝혔다.

SK브로드밴드 신임 사장에 김성수 유선·미디어사업부장
김성수 신임 사장은 SK그룹 내에서 30여년간 마케팅 전략을 짜고 고객 기반을 확대하는 등 통신·미디어 사업에서 역량을 발휘해왔다.


SK텔레콤에서 스마트디바이스본부장, 영업본부장 등 주요 직책을 역임했으며, 2021년부터 SK브로드밴드에 합류해 SK브로드밴드와 SK텔레콤 간 유무선 사업 시너지를 극대화하는 데 기여해왔다.

특히 인공지능(AI) 기반의 초개인화된 미디어 포털 서비스 'AI B tv'를 출시하는 등 유선·미디어 사업의 서비스 혁신과 지속적인 성장을 이끌어왔다.


최근에는 급변하는 시장 환경에 대응해 고객채널 차별화 전략과 고객 서비스 품질 혁신을 실행했다.


김 사장은 풍부한 현장 경험과 실행력을 바탕으로, AI와 디지털 전환 기반 고객 중심의 혁신 서비스를 선보이며 성장을 견인할 것으로 기대된다. 향후 주주총회와 이사회를 거쳐 SK브로드밴드 대표이사로 선임될 예정이다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
