'은평구'식 中企 돕기…홈페이지 '우리업체 자랑하기' 게시판 운영

구와 공사·용역·물품계약 희망 관내 업체 대상

지역경제 활성화와 판로 확대 기대

서울 은평구(구청장 김미경)는 관내 업체의 구청 계약 참여 기회를 확대하기 위해 구청 누리집(홈페이지)에 ‘우리업체 자랑하기’ 게시판을 운영하고 있다고 29일 밝혔다.

은평구 '우리업체 자랑하기' 콘텐츠 신설. 은평구 제공.

‘우리업체 자랑하기’는 은평구와 공사, 용역, 물품 계약을 희망하는 모든 관내 업체가 참여할 수 있는 열린 홍보 창구다. 업체가 직접 사업 실적이나 계약 성과물 등을 이미지 또는 PDF 파일로 등록하면 구청이 계약 업무 시 참고 자료로 활용한다. 이를 통해 업체의 역량과 경쟁력을 보다 쉽게 확인할 수 있어 홍보 효과가 크고, 지역 업체의 판로 확대 및 공정한 계약 문화 정착에도 도움이 될 것으로 기대된다.

참여 방법은 은평구청 누리집 열린행정란에서 계약정보, 우리업체 자랑하기 게시판을 통해 업체 정보와 성과 자료를 입력하면 된다.

김미경 은평구청장은 “지역경제 활성화와 관내업체의 계약 참여 확대를 위해 ‘우리업체 자랑하기’ 게시판을 통한 정보 등록을 적극 권장한다”며 “관내 업체의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.





김민진 기자



