본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

'은평구'식 中企 돕기…홈페이지 '우리업체 자랑하기' 게시판 운영

김민진기자

입력2025.10.29 08:27

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구와 공사·용역·물품계약 희망 관내 업체 대상
지역경제 활성화와 판로 확대 기대

서울 은평구(구청장 김미경)는 관내 업체의 구청 계약 참여 기회를 확대하기 위해 구청 누리집(홈페이지)에 ‘우리업체 자랑하기’ 게시판을 운영하고 있다고 29일 밝혔다.

은평구 '우리업체 자랑하기' 콘텐츠 신설. 은평구 제공.

은평구 '우리업체 자랑하기' 콘텐츠 신설. 은평구 제공.

AD
원본보기 아이콘

‘우리업체 자랑하기’는 은평구와 공사, 용역, 물품 계약을 희망하는 모든 관내 업체가 참여할 수 있는 열린 홍보 창구다. 업체가 직접 사업 실적이나 계약 성과물 등을 이미지 또는 PDF 파일로 등록하면 구청이 계약 업무 시 참고 자료로 활용한다. 이를 통해 업체의 역량과 경쟁력을 보다 쉽게 확인할 수 있어 홍보 효과가 크고, 지역 업체의 판로 확대 및 공정한 계약 문화 정착에도 도움이 될 것으로 기대된다.


참여 방법은 은평구청 누리집 열린행정란에서 계약정보, 우리업체 자랑하기 게시판을 통해 업체 정보와 성과 자료를 입력하면 된다.

김미경 은평구청장은 “지역경제 활성화와 관내업체의 계약 참여 확대를 위해 ‘우리업체 자랑하기’ 게시판을 통한 정보 등록을 적극 권장한다”며 “관내 업체의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가서 선글라스 사려면 여기" 입소문 5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

16년만에 잡힌 동거녀 암매장 남성...공소시효 지났지만 징역 14년 확정

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

"9월 주식·회사채 발행액 29조…전월比 47% ↑"

새로운 이슈 보기