“당신의 양보, 두 생명을 지킵니다!”… 부산 기장군, ‘임산부 배려 캠페인’

지자체·코레일 협력으로 대중교통 내 배려문화 확산

기장군(군수 정종복)이 임산부가 안심하고 대중교통을 이용할 수 있는 환경 조성에 나섰다.

군은 '당신의 양보, 두 생명을 지킵니다'를 슬로건으로 한 '임산부 배려 캠페인'을 지난 22일 실시했다.

이 캠페인은 기장군보건소가 주관하고 코레일 부산경남본부가 함께 참여해 동해선 기장군 구간의 광역전철과 역사 일대에서 진행됐다. 임산부 배려석의 올바른 이용 문화를 확산하고, 시민이 체감할 수 있는 배려 문화를 형성하기 위한 취지다.

기장군보건소와 코레일 부산경남본부 관계자가 동해선 전철에서 ‘임산부 배려 캠페인’을 전개하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 보건소 직원과 코레일 관계자들은 전철 내 임산부석 주변을 중심으로 홍보 전단을 배부하며 임산부석의 의미와 이용 예절을 안내했다. 시민들과 직접 대화를 나누며 '작은 양보가 두 생명을 지킵니다'라는 메시지도 전했다.

코레일 부산경남본부의 남성 직원이 임신 체험복을 착용하고 전철을 이용하며 임산부의 불편함을 직접 체험, 승객들에게 양보와 배려의 중요성을 알렸다. 현장에서는 승객들이 자발적으로 임산부석을 비워주는 등 긍정적인 반응이 이어져 눈길을 끌었다.

한 시민은 "말로 듣는 것보다 직접 보니 임산부가 겪는 어려움이 실감 난다"며 "이런 캠페인이 꾸준히 이어졌으면 좋겠다"고 말했다.

코레일 부산경남본부 관계자는 "지자체와 협력해 따뜻한 철도문화를 만들어가며 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

정종복 군수는 "이번 캠페인을 계기로 임산부를 배려하는 사회 분위기가 확산하길 기대한다"며 "앞으로도 '임산부 친화도시 기장'을 만들기 위해 다양한 인식 개선 사업과 참여형 건강증진 활동을 지속하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



