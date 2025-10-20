황선우 200m 1분43초대 진입…전국체전서 亞 신기록

황선우가 수영 경영 남자 자유형 200ｍ에서 아시아신기록을 세웠다.

황선우는 20일 부산 사직종합운동장 실내수영장에서 열린 제106회 전국체육대회(전국체전) 수영 경영 남자 일반부 자유형 200ｍ 결승에서 1분43초92를 기록하며 이 부문 4연패를 달성했다.

황선우가 20일 오후 부산 사직실내수영장에서 열린 제106회 전국체육대회 수영 남자 일반부 자유형 200m 결승 시상식에서 금메달을 목에 걸고 기뻐하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

황선우는 자신이 2023년 항저우 아시안게임에서 기록한 한국신기록 1분44초40을 0.48초 앞당기며 새로운 한국신기록을 썼다. 또한 쑨양(중국)이 보유했던 아시아기록(1분44초39)마저 넘어섰다. 2위를 기록한 이호준(1분47초72)보다 4초 가까이 빠른 압도적 기량을 보여줬다.

황선우는 2022년 헝가리 부다페스트(2위), 2023년 일본 후쿠오카(3위), 2024년 카타르 도하(1위)에서 세계선수권 자유형 200ｍ 메달을 따낸 세계적인 강자다.

하지만 메달이 기대됐던 지난해 파리 올림픽에서 결승에도 오르지 못하며 큰 좌절을 겪었다. 올해 싱가포르 세계선수권에서도 1분44초72로 4위에 그쳐 4회 연속 세계선수권 메달 획득에 실패했다.

하지만 전국체전에서 아시아신기록을 새로 작성하며 반등할 수 있는 힘을 얻었다. 황선우는 내년 아이치·나고야 아시안게임에서 자유형 200ｍ 2연패에 도전한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>