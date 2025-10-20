세종소방본부, 어린이 불조심 '자유주제 포스터 공모전' 연다

지역 어린이 대상 내달 21일까지 접수

세종소방본부가 내달 21일까지 '2025년 어린이 불조심 포스터 그리기 공모전'을 진행한다.

이 공모전은 어린이들의 화재 예방 의식을 높이고 안전 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 공모 주제는 '불조심 자유주제'로, 화재 예방의 필요성과 안전 문화 확산에 대한 내용을 손 그림(4절 크기 39.4×54.5㎝)으로 표현하면 된다.

공모 대상은 세종시에 거주하는 초등학생 및 만 12세 이하 어린이라면 누구나 참여할 수 있다. 작품 접수는 내달 21일까지 세종 북부소방서나 세종 남부소방서에 방문하거나 우편 제출하면 된다. 다만, 우편 제출 시에는 마감일 우편 소인분까지 인정된다. 심사는 전문가 5인 이내의 심사위원단이 진행하며, 화재 예방과 안전 문화 확산에 효과적인 작품을 기준으로 심사한다.

소방본부는 심사를 거쳐 대상 1명, 최우수상 3명, 금상 6명, 은상 10명 등 총 20명을 선정할 계획이다. 수상 결과는 12월 2일 세종소방본부 홈페이지에 게시되며, 시상은 소방서 자체 또는 학교별 시상식 형태로 진행될 예정이다. 공모 관련 자세한 사항은 세종소방본부나 각 소방서 누리집을 참고하면 된다.

소방본부 관계자는 "공모전을 통해 어린이들이 불조심의 중요성을 배우고, 안전 문화 확산에 앞장서는 계기가 되길 바란다"며 "많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





